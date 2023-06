Analyse USD/CNY: Chinese yuan zou met nog eens 1,65% kunnen dalen

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De wisselkoers van het paar USD/CNY schommelt rond het hoogste niveau sinds juli vorig jaar, nu de zorgen over het herstel van China aanhouden. De koers steeg naar een hoogtepunt van 7,24, 7,75% boven het laagste niveau in 2023.

De terugtrekking van de Chinese yuan gaat door

De meeste valuta’s van opkomende markten, zoals de Turkse lira en de Zuid-Afrikaanse rand, vertoonden de afgelopen maanden een sterke bearish trend. Hetzelfde geldt voor de Chinese yuan, ook wel bekend als de renminbi.

Gegevens verzameld door TradingView laten zien dat de wisselkoers van de USD naar de Chinese yuan dit jaar een sterke bullish trend vertoonde. Dat komt omdat de zorgen over het herstel van het land aanhouden.

De meest recente economische cijfers waren zwakker dan de verwachtingen van experts. De industriële productie en de consumentenbestedingen van China bevinden zich in een neerwaartse spiraal. De industriële productie steeg met 3,5% op jaarbasis, lager dan de gemiddelde verwachtingen. De detailhandelsverkopen stegen geleidelijk terwijl de jeugdwerkloosheid daalde.

Andere voorlopende indicatoren doen het niet goed. Grondstofprijzen zoals koper en ruwe olie zijn de afgelopen maanden met dubbele cijfers gedaald. In de meeste perioden doen deze grondstoffen het goed wanneer de Chinese economie het beter doet.

Ondanks dit alles zijn de autoriteiten in Peking van mening dat de economie op weg is om te herstellen. Premier Li Qiang zei in een verklaring dat de economie waarschijnlijk het doel van Peking van meer dan 5% zal halen. Hij denkt dat het herstel in het tweede kwartaal sneller zal zijn dan in het eerste kwartaal. Hij waarschuwde ook dat de vermeende de-risking en near-shoring, zeggende:

“Aangezien economische globalisering de wereldeconomie al tot een integraal geheel heeft gemaakt waarin ieders belangen nauw met elkaar verweven zijn, zijn landen onderling afhankelijk, met elkaar verbonden, van hun economieën.”

Technische analyse USD/CNY

USDCNY-grafiek door TradingView

De wisselkoers van USD/CNY heeft de afgelopen maanden een sterke bullish trend vertoond. Op de daily chart is het verplaatst naar de bovenkant van de Bollinger Bands. Het paar is boven de 25-daagse en 50-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden gesprongen.

Bovendien zit het paar boven het belangrijkste ondersteuningsniveau op 6,97, het hoogste punt op 9 maart van dit jaar. Het paar zal waarschijnlijk blijven stijgen aangezien kopers zich richten op het belangrijke weerstandspunt op 7.3284, het hoogste punt op 1 november vorig jaar. Deze doelstelling ligt ongeveer 1,65% boven het huidige niveau.