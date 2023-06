Argentijnse peso richting de afgrond terwijl USD/ARS en GBP/ARS stijgen

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De Argentijnse peso is de afgrond ingegaan omdat de zorgen over het land aanhouden. De wisselkoers van het paar USD/ARS bevindt zich op een recordhoogte van bijna 260, wat betekent dat hij met meer dan 43% is gestegen in 2023 en met meer dan 850% in de afgelopen vijf jaar. Het paar GBP/ARS is gestegen naar 325, terwijl de EUR/ARS steeg naar 275. Verder is de wisselkoers van BRL naar ARS gestegen naar 53,35.

USD/ARS, GBP/ARS, EUR/ARS en BRL/ARS prestaties over vijf jaar

De economische crisis in Argentinië escaleert

De Argentijnse peso was een van de slechtst presterende valuta’s in 2023. Hij week af van andere valuta’s van opkomende markten, zoals de Mexicaanse peso en de Braziliaanse real, die dit jaar stabiel bleven.

De ineenstorting van de Argentijnse peso heeft grote gevolgen gehad voor de economie. De middenklasse is verdampt, terwijl de vraag naar vreemde valuta zoals de Amerikaanse dollar en het Britse pond de afgelopen maanden is gestegen.

Ondertussen is de Argentijnse inflatie enorm gestegen. Uit de meest recente gegevens bleek dat de totale consumenteninflatie in mei is gestegen tot 114% en analisten denken dat deze dit jaar kan oplopen tot meer dan 150%. Dit betekent dat de koopkracht, ook voor de rijken, fors is gedaald.

Ook andere sectoren worden getroffen. Fabrikanten, die afhankelijk zijn van geïmporteerde grondstoffen, moeten meer betalen voor hun goederen. Daarnaast is de landbouwproductie de afgelopen maanden sterk gedaald.

Argentinië is ook begonnen met het importeren van belangrijke landbouwgrondstoffen, wat ironisch is omdat het een van de grootste producenten ter wereld is. Deze invoer is bedoeld om de prijzen in het land te helpen stabiliseren.

Is de Argentijnse peso nog te redden?

De Argentijnse peso staat voor sombere vooruitzichten nu de zorgen over de economie aanhouden. De vraag naar de valuta zal in de nabije toekomst waarschijnlijk zwak blijven. Ik geloof dat veel mensen in Argentinië zullen blijven overstappen op vreemde valuta nadat ze hun rijkdom hebben zien verdampen.

Verder staat Argentinië voor verkiezingen in oktober van dit jaar. In de meeste perioden hebben valuta’s van valuta’s van opkomende markten de neiging om te verzwakken in de richting van een verkiezing. De mening is dat een verkiezing een aantal interne onzekerheden met zich meebrengt die beleggers proberen te vermijden.

Wat de uitdaging nog groter maakt, is dat de Argentijnse centrale bank onlangs de rente heeft verhoogd tot boven de 100%. Hogere rentetarieven leiden tot een zwakkere economie omdat het de liquiditeit aantast.

Daarom denk ik dat het paar USD/ARS de komende maanden zal blijven stijgen naarmate de vraag naar de Argentijnse peso verdampt. Deze opwaartse trend zou het naar 300 kunnen laten stijgen.