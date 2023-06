MOEX-index schittert in 2023: slechts 3 bestanddelen in het rood

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De MOEX Russia-index trok zich maandag terug toen investeerders nadachten over de recente muiterij in Rusland. De index, die de grootste bedrijven in Rusland volgt, zakte naar 118, lager dan het hoogste punt van deze maand van bijna 130 roebel.

Russische aandelen reageren op muiterij

Copy link to section

De MOEX-index heeft het dit jaar goed gedaan, zelfs toen de prijzen voor ruwe olie en andere grondstoffen terugdeinzen. De index is met meer dan 43% gestegen ten opzichte van het laagste niveau in januari en met 73% ten opzichte van de dieptepunten van 2022. Deze prestatie betekent dat de index beter heeft gepresteerd dan Europese indices zoals de Duitse DAX en de CAC 40 indices.

Het grootste nieuws deze week was de poging tot muiterij in Rusland. Deze vond plaats nadat de Russische regering had bevolen dat alle particuliere legers zich bij de regering zouden aansluiten. Als gevolg hiervan probeerde de Wagner Group de militaire leiders in het land omver te werpen.

Deze spanningen zijn nu vervaagd. Het hoofd van Wagner zei maandag in een verklaring dat het niet de bedoeling was de regering omver te werpen. In plaats daarvan wilde hij een verandering in het militaire leiderschap na maanden van ondermaatse prestaties in Oekraïne.

Analisten zijn van mening dat de situatie in Rusland snel zal normaliseren. Veel beleggers zijn echter begonnen met het inprijzen van verder geweld en onzekerheden in de komende maanden.

De meeste bestanddelen van de MOEX staan dit jaar in het groen. Globaltrans Investment, een goederenspoorwegmaatschappij, presteerde het best, aangezien zijn aandeel met meer dan 68% steeg. Het bedrijf heeft geprofiteerd van het vervoeren van militair materieel in het land.

Andere best presterende bedrijven in de MOEX-index zijn HeadHunters, Sberbank, Aeroflot, AK Transneft en Surgut-pref. Al deze aandelen zijn dit jaar met meer dan 50% gestegen. Andere opvallende artiesten zijn bedrijven als Polymetal, Unipro, Yandex en Lukoil.

Alleen OK Rusal, GMK Norilskiy Nikel en X5 Retail staan dit jaar in het rood. De drie aandelen zijn met respectievelijk 3%, 2,8% en 0,85% gedaald.

Analyse MOEX-index

Copy link to section

Russische aandelen hebben de afgelopen maanden een sterke bullish trend vertoond. Tijdens deze rally steeg de index eerder deze maand naar het belangrijkste weerstandspunt op 128,48. Dit was een belangrijke prijs aangezien deze hoger was dan het belangrijke weerstandspunt op 125,04, het hoogste punt op 7 maart van dit jaar.

De index is boven de 50-daagse en 100-daagse voortschrijdende gemiddelden gesprongen. Het vormt ook het handvatgedeelte van het beker- en handvatpatroon. Daarom is de kans groot dat de index zal blijven stijgen, aangezien kopers mikken op het hoogste punt van het jaar tot nu toe van 128,48. Deze bijeenkomst zal plaatsvinden als de vrees voor muiterij afneemt.