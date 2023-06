Wajeeh is een nieuwsverslaggever bij Invezz die over de Europese, Aziatische en Noord-Amerikaanse aandelenmarkten verslag doet. Wajeeh heeft 5… lees meer

DraftKings Inc (NASDAQ: DKNG) is dit jaar al meer dan verdubbeld, maar een analist van UBS is ervan overtuigd dat er nog niet genoeg ruimte is om te draaien.

VS omarmen sportweddenschappen

Copy link to section

Op dinsdag herhaalde Robyn Farley haar ‘koop’-advies op het bedrijf voor sportweddenschappen. Haar koersdoel van $30 suggereert nog een stijging van 20% vanaf hier.

De analist verwacht dat DraftKings verder zal stijgen naarmate nieuwe staten sportweddenschappen blijven omarmen. In haar onderzoeksnotitie zei ze:

“DKNG heeft een versnelling gezien in hoe snel ze nieuwe staten binnendringen, gezien de schaal die ze nu hebben, dus dat suggereert dat ze in de toekomst sneller zullen groeien in nieuwe staten.“

Het is wel opmerkelijk dat DraftKings niet de enige is die dit jaar een traantje heeft gelaten. Flutter Entertainment – de collega met het hoofdkantoor in Dublin, is momenteel met 35% gestegen en suggereert ook dat online sportweddenschappen en gokken een snelle groei doormaken, niet alleen in de VS maar over de hele wereld.

En dat belooft ongelooflijk veel goeds voor projecten als Chancer.

Een korte kennismaking met Chancer

Copy link to section

Chancer is een platform gebouwd op de Ethereum-blockchain dat blootstelling biedt aan P2P-weddenschappen.

Het project heeft onpartijdige moderators in dienst om toezicht te houden op aangepaste wedbriefjes die het veiliger maken voor gokkers. Bijkomende voordelen zijn onder meer vrijwel directe uitbetalingen en de mogelijkheid om een eigen gokmarkt te creëren.

Chancer kroont zichzelf als ‘s werelds eerste gedecentraliseerde platform voor het maken van markten voor sport- en sociale weddenschappen. Al met al heeft het project tot doel de blockchain-technologie te gebruiken om online weddenschappen te verstoren en beschikbaar te maken voor gebruikers over de hele wereld.

Nog belangrijker, het platform heeft een eigen native token waardoor het een unieke investeringsmogelijkheid op zich is.

Wat is het $Chancer-token?

Copy link to section

Het BSC0-token is in wezen wat Chancer aandrijft. Beleggers kunnen het $Chancer-token zien als “aandelen” waarmee ze kunnen stemmen over belangrijke zaken die verband houden met het bedrijf. En dan is er natuurlijk het sociale wedden.

Het bezit van het $Chancher-token is wat gebruikers machtigt om een eigen gokmarkt te creëren voor van alles – het hoeft niet per se sport te zijn – met eigen regels en je eigen kansen. Uitbetalingen worden ook gedaan in het native token.

Het belangrijkste is dat hoeveel een $Chancer-token waard is, net als bij elk digitaal activum, afhangt van vraag en aanbod. Hoe groter de vraag, hoe hoger de waarde van dit BSC0-token.

Het goede nieuws is dat de presale tot dusver wijst op een sterke vraag. Chancer werd gelanceerd op 13 juni 2023. Toch zijn er in totaal al meer dan 37 miljoen tokens verkocht, waarmee meer dan $375.000 is opgehaald. Het doel is om 1,0 miljoen dollar op te halen.

Is het de moeite waard om in het Chancer-token te investeren?

Copy link to section

Op het moment van schrijven kost het Chancer-token $0,01. Het kan worden gekocht met BUSD. Schattingen zijn dat het tegen het einde van de presale $0,021 zal bereiken – een stijging van meer dan 100% vanaf hier.

Merk op dat het native token, na de presale, live gaat op grote crypto-uitwisselingen zoals Coingecko of Uniswap. Als het de peers volgt, waaronder Pepe en Floki, zou de prijs van $Chancer een aanzienlijk voordeel kunnen opleveren bij notering op crypto-uitwisselingen.

Bovendien zal de cryptocurrency waarschijnlijk profiteren van de aanhoudende groei van de sportweddenschappen industrie, die vorig jaar $84 miljard waard was en naar verwachting $90 miljard zal overtreffen in 2023. Tussen nu en het einde van het decennium zullen sportweddenschappen naar schatting groeien tegen een CAGR van 10%.

Ten slotte zijn crypto-activa zoals Bitcoin en Ethereum in een dip nadat de Amerikaanse Federal Reserve eerder deze maand voor het eerst sinds maart 2022 een renteverhoging oversloeg (lees meer), wat suggereert dat we nu dichter bij het einde van de cyclus zijn.

Zodra de centrale bank terugkeert naar het verlagen van de rente, zal het al snel minder lonend worden om contanten aan te houden en investeerders naar de riskante activa, waaronder cryptocurrencies, te duwen, wat bijdraagt aan een verdere rally – en het $Chancer-token zou kunnen profiteren van dat aanhoudende herstel aangezien dat eigenlijk is wat het is: een cryptocurrency.

Ga voor meer informatie naar Chancer.com.