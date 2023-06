De S&P 500 opende vanmorgen in het rood nadat Fed-voorzitter Jerome Powell herhaalde dat de mogelijkheid van nog een paar renteverhogingen op tafel blijft liggen.

Wat nog belangrijker is, hij bevestigde dat de centrale bank er zelfs voor zou kunnen kiezen om in een agressief tempo te verhogen als de arbeidsmarkt geen tekenen van oponthoud vertoont.

Tijdens een gesprek met Sara Eisen van CNBC op een forum dat werd gesponsord door de Europese Centrale Bank, erkende Powell ook een aanzienlijke mogelijkheid van een komende economische neergang.

De aandelenmarkt is momenteel bijna 15% gestegen voor het jaar.

De opmerkingen van voorzitter Powell komen slechts enkele weken nadat het FOMC een renteverhoging tijdens zijn beleidsvergadering heeft overgeslagen, zoals Invezz in dit artikel meldde.

Eveneens op dinsdag raadde Lizzie Evans – Managing Partner bij Evans May Wealth beleggers aan voorzichtig te zijn, aangezien de referentie-index te ver en te snel is gegaan.

“Het is tijd om te draaien en op korte termijn een beetje voorzichtig te zijn. We zijn stieren op de lange termijn, maar op de korte termijn denk ik dat de markt erg snel is gestegen. Nu is het tijd om opnieuw in balans te komen. Ga niet achter de FOMO-handel aan.”