Stablecoin update: Crypto liquiditeit blijft afnemen, Tether domineert

Een van de meest prominente trends op het gebied van digitale activa van het afgelopen jaar was een verdamping van liquiditeit.

Aan de ene kant kunnen prijsgrafieken suggereren dat het beeld voor crypto vandaag veel rooskleuriger is dan in november, toen Bitcoin $15.500 bereikte in de nasleep van de FTX-instorting. In veel opzichten is dat waar, en Bitcoin is sindsdien verdubbeld. Er zijn echter zorgen onder de motorkap, met liquiditeit een gebied waar de trend veel minder smakelijk is.

Alameda Research was een van de grootste marktmakers in de ruimte en hun verrassende ondergang te midden van het FTX-schandaal heeft een gigantisch gat in de liquiditeit achtergelaten. Je kunt elk orderboek downloaden om dit te zien, maar onderstaande grafiek die het saldo van stablecoins op beurzen weergeeft, benadrukt hetzelfde – met 60% van het saldo dat sindsdien uit de beurzen stroomt, wat neerkomt op opnames van $26 miljard.

Deze trend is misschien in gang gezet door de ondergang van FTX en Alameda, maar er is meer dat de uittocht van kapitaal veroorzaakt. Binance kwam in december onder vuur te liggen toen het weigerde zijn verplichtingen te publiceren. Dit gaf aanleiding tot bezorgdheid dat de ondoorzichtigheid van de uitwisseling om sinistere redenen was. In plaats van in te stemmen met een degelijke audit om te bewijzen dat de reserves voldoende waren om de verplichtingen te dekken, werkte Binance samen met accountantskantoor Mazars om een “bewijs van reserves” vrij te geven dat, bizar genoeg, geen verwijzing naar verplichtingen bevatte.

CEO Changpeng Zhao drong er in plaats daarvan op aan dat belanghebbenden “rondvragen” voor details over aansprakelijkheden. De verontwaardiging die volgde was voorspelbaar – reserves zijn niet relevant als niemand weet wat de verplichtingen zijn. Mazars stopte zelfs met werken met crypto-clients als reactie op de reactie.

yes, but liabilities are harder. We don't owe any loans to anyone. You can ask around. — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) December 7, 2022

Binance werd deze maand ook aangeklaagd door de SEC, nadat het in maart al was aangeklaagd door de Commodity Futures Trading Commission. Er zijn vele beschuldigingen, waaronder het runnen van een niet-gereguleerde effectenbeurs, handelen tegen klanten, het niet implementeren van witwascontroles, het aanmoedigen van gebruikers om Amerikaanse beperkingen te omzeilen en meer.

Het beursgenoteerde Coinbase werd deze maand ook aangeklaagd wegens schendingen van effecten. De regelgevende onderdrukking versnelt in de VS in een snel tempo, en in combinatie met de deuk in de reputatie van gecentraliseerde cryptobedrijven, heeft uitstroom de instroom in de afgelopen negen maanden gedomineerd – het rood op de onderstaande grafiek overschrijdt het groen sinds FTX in november instortte (met volumes in beide richtingen aanzienlijk lager dan in 2021 en 2022).

Deze afkeer, als gevolg van aanscherping van de regelgeving en een gebrek aan transparantie van uitwisselingen, zorgt ervoor dat zowel institutioneel kapitaal als detailhandelaren zich van de ruimte afwenden, wat de bovenstaande grafieken benadrukken door de uitstroom van stablecoins te laten zien.

Stablecoins verkopen agressief

Het zijn echter niet alleen beurzen die deze uitverkoop veroorzaken – het zijn de stablecoins zelf. BUSD, de stablecoin van het merk Binance, werd in februari door toezichthouders gesloten. De in New York gevestigde uitgever, Paxos, werd aangeklaagd wegens schendingen van effecten, wat betekent dat de marktkapitalisatie van de stablecoin langzaam zal dalen tot nul.

De andere prominente aflevering was die van USD Coin, uitgegeven door Circle. Toen Silicon Valley Bank in maart ten onder ging, verkocht de markt USDC agressief. 25% van de reserves die USDC ondersteunden, werden in contanten aangehouden, wat de vrees deed toenemen dat USDC niet langer voldoende gedekt was. Hoewel later werd onthuld dat 8,25% van de totale reserves in SVB zat, was de uitstroom al aanzienlijk voordat de Amerikaanse regering tussenbeide kwam om deposito’s te garanderen.

De koppeling van USDC daalde op een gegeven moment zelfs tot 88 cent, voordat de backstop werd aangekondigd. Gezien de beproevingen van USDC en BUSD, greep de controversiële USDT marktaandeel en klom het voor het eerst in twee jaar boven een aandeel van 63%. Dit is ironisch gezien de langlopende zorgen over de veiligheid van reserves die Tether ondersteunen, maar de omvang van de regelgeving in de VS is zo groot dat de in Europa gevestigde USDT opnieuw begint te domineren (elke haven in een storm?).

Wat gebeurt er nu?

Het voorspellen van de toekomst in crypto is altijd een moeilijke taak, maar dat wordt steeds uitdagender door enkele nadrukkelijke ontwikkelingen in de afgelopen weken. Ondanks de eerder genoemde regelgevende maatregelen, zijn instellingen plotseling begonnen terug te keren naar de crypto-ruimte, na achttien maanden van bijna stilte.

Blackrock, de grootste vermogensbeheerder ter wereld, heeft twee weken geleden een aanvraag ingediend voor een spot Bitcoin ETF. Deze week deed Fidelity, de op twee na grootste vermogensbeheerder ter wereld, hetzelfde. Er is geen garantie dat deze overal terechtkomen (velen hebben het in de afgelopen tijd geprobeerd en gefaald), maar de toepassingen leggen de SEC wel meer onder druk, als er niets anders is.

Elders heeft Deutsche Bank een licentie aangevraagd voor het exploiteren van een crypto-bewaringsdienst, terwijl er een nieuwe beurs wordt gelanceerd met de naam EDX. Dat laatste stukje informatie zou normaal gesproken niet de moeite waard zijn, behalve dat het wordt ondersteund door drie traditionele titanen: Fidelity, Citadel en Schwab.

Of dit allemaal doorsijpelt om de liquiditeit of het vertrouwen in de ruimte in het algemeen te verbeteren, valt nog te bezien. Het kan echter zeker geen slecht nieuws zijn en markeert een opmerkelijke verandering in toon van de strijd die de ruimte het afgelopen jaar heeft doorstaan.

Nogmaals, er is nog niets goedgekeurd en dit is op dit moment verre van significant, maar Bitcoin is weer boven de $30.000 gestegen na een moeizame periode waarin het daalde van $30.000 in april naar $25.000 minder dan twee weken geleden.

Hoewel het beeld de afgelopen weken is opgehelderd, blijft de crypto-ruimte ver verwijderd van de hoge waarderingen van de pandemieperiode. De liquiditeit is nog steeds flinterdun, terwijl de zorgen over regelgeving dringend blijven.

Niet alleen dat, maar de olifant in de kamer blijft het rentebeleid, met de Fed Funds-rente boven de 5%. De inflatie is gedaald, maar blijft ver ten noorden van de doelstelling van 2%, terwijl de arbeidsmarkt nog steeds bruist en de economie op die koppige “te hete” plek blijft. Dit betekent dat er nog meer renteverhogingen op komst zijn, zelfs als de Fed tijdens de laatste vergadering pauzeerde – de eerste keer dat ze de rente niet heeft verhoogd sinds maart 2022. hobbelig voor crypto.