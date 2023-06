Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De Mexicaanse peso bleef stijgen ten opzichte van de Amerikaanse dollar terwijl het economisch herstel van het land aan kracht won. De prijs van het paarUSD/MXN zakte terug naar een dieptepunt van 17,06, het laagste niveau sinds mei 2016. Het is met meer dan 33% gedaald ten opzichte van het hoogste punt sinds april 2020.

De kracht van de Mexicaanse peso houdt aan

Copy link to section

De Mexicaanse peso was dit jaar een van de best presterende valuta’s. Het is dit jaar met meer dan 12% gestegen, zelfs toen de Amerikaanse dollarindex zijwaarts bewoog. Na in maart te zijn gestegen naar een hoogtepunt van $105,87, is de DXY-index met meer dan 3% gedaald tot de huidige $102,65.

De Mexicaanse peso bleef stijgen nadat de Bank of Mexico besloot de rentetarieven voor de tweede keer op rij ongewijzigd te laten. Dat deed het toen de consumenteninflatie van het land bleef dalen. In haar verklaring liet de bank doorschemeren dat ze de tarieven voorlopig op dit niveau ongewijzigd laat.

Uit de meest recente gegevens bleek dat de algemene consumentenprijsindex daalde van 5,84% eind mei naar 5,18% medio juni. Ook de kerninflatie daalde in de loop van de maand van 7,39% naar 6,91%. Een analist bij Fitch Ratings, die de recente winsten van de Mexicaanse peso uitlegde, schreef het volgende :

“De krappere monetaire beleidskoers ten opzichte van de VS was de sleutel tot de appreciatie van de Mexicaanse peso in de afgelopen maanden, waardoor de prijsdruk van import verder afnam.”

De Mexicaanse economie doet het ook goed dankzij de stijgende instroom van bedrijven terwijl de spanningen tussen de VS en China aanhielden. Uit gegevens blijkt dat de directe buitenlandse investeringen (FDI) van Mexico in het land in de eerste negen maanden van 2022 zijn gestegen tot meer dan 32,1 miljard dollar. Alleen al in het kwartaal van maart steeg het tot meer dan 18,4 miljard dollar.

Het volgende belangrijke nieuws voor USD/MXN zal de verklaring zijn van Jerome Powell, die zal spreken op een ECB-top in Portugal.

Technische analyse USD/MXN

Copy link to section

USD/MXN-grafiek door TradingView

De dagelijkse grafiek laat zien dat de prijs van USD naar MXN de afgelopen maanden een sterke bearish trend vertoonde. Het is onder het belangrijke ondersteuningsniveau gekomen om 17.40 uur, het laagste niveau op 15 mei. Het is gecrasht onder de 25-daagse en 50-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden.

De MACD-indicator is sinds 27 maart onder het neutrale niveau gebleven. Verder is de Relative Strength Index (RSI) onder het neutrale punt van 50 gezakt. Het paar zal waarschijnlijk blijven dalen, aangezien verkopers zich richten op de belangrijke steun op 16. Een beweging boven het weerstandspunt op 17.40 zal de bearish view ongeldig maken.