Binance verliest belangrijke Europese bankpartner bij problemen met regelgeving

Het belangrijkste handelsplatform Binance wordt nog steeds geconfronteerd met wereldwijde uitdagingen op het gebied van regelgeving. Ondertussen zorgde de laatste updates ervoor dat de beurs zijn Europese bankpartner, PaySafe Solutions, verloor, wat onthulde dat het de diensten wallet-oplossingen vanaf 25 september zou stopzetten.

🏦 Binance's European Banking Partner, Paysafe, will no longer support the exchange from September 25



Paysafe is a EUR deposit and withdrawal service provider.#Binance #Paysafe pic.twitter.com/3FNP4bK49q — dapp.expert (@Dappexpert) June 29, 2023

Ondertussen zal Binance update-oplossingen voor zijn gebruikers introduceren. Na de deadline zouden deelnemers nieuwe bankgegevens gebruiken bij het storten van EUR in de fiat-wallet van Binance. Dat omvat nieuwe algemene voorwaarden die gebruikers moeten accepteren.

Binance verandert van aanbieder van EUR-transacties

Copy link to section

De opname van Paysafe dwingt de beurs om van aanbieder van stortingen en opnames in euro’s te veranderen. Binance moet de potentiële aanbieder nog bevestigen. Bovendien verklaarde het bedrijf dat de nieuwste ontwikkeling alleen van invloed zou zijn op euro-overschrijvingen die Paysafe aanbiedt en niet op andere fiat-transacties.

Binance sloeg in 2022 de handen ineen met Paysafe om haar klanten in staat te stellen Faster Payments te gebruiken bij het storten van Britse ponden. Het Faster Payment-netwerk beheert bankrekeningoverboekingen en betalingen in het Verenigd Koninkrijk.

Binance en Binance US tekenden op 17 juni een deal met de Securities & Exchange Commission. De overeenkomst blokkeerde het voorstel van de toezichthouder om de Amerikaanse activa van de beurs te bevriezen of een straatverbod in te voeren.

Binance’s wereldwijde regelgevingshitte

Copy link to section

Binance heeft te maken gehad met wereldwijde problemen op het gebied van regelgeving sinds de rechtszaak van SEC begin deze maand. In april schortte de beurs zijn aanbod in Australië op vanwege een gebrek aan betalingsproviders. De Australian Securities & Exchange Commission heeft het certificaat van Binance opgeschort.

Binance verliet de Canadese markt en Changpeng Zhao onthulde dat de beurs de toezichthouders niet tevreden stelde. Bovendien zorgde bank- en regelgevingsproblemen ervoor dat het bedrijf de Nederlandse markt verliet.

Crypto-kenners geloven dat Binance zijn marktaandeel in de crypto-ruimte zou kunnen verliezen. Zo is de beurs er in verschillende rechtsgebieden niet in geslaagd de Virtual Asset Service Provider over te nemen. Individuen trokken de aanvraagprocedure in twijfel nadat Crypto.com VASP had beveiligd om in Spanje te opereren.

Ook geven de laatste updates aan dat Duitse toezichthouders de aanvraag voor het crypto-bewaringscertificaat van Binance hebben afgewezen.