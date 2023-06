Japanse financiële gigant SBI Group vermeldt Shiba Inu op crypto activaplatform

Charles is een verslaggever voor Invezz. Hij heeft een diploma in mechatronica, maar was geïntrigeerd door de fascinerende wereld… lees meer

In een officiële aankondiging van 28 juni kondigde het grootste financiële dienstverlenersconglomeraat van Japan, SBI Group, aan dat ze “Shiba Inu (SHIB), Dai (DAI) en Cosmos (ATOM) gaan aanbieden” op het cryptocurrency-platform SBI VC Trade.

In de aankondiging stond dat de financiële gigant “de verkoop zou gaan afhandelen op het verkoopkantoor, de accumulatieservice en de muntuitleenservice” en later “reageerde op opslag boven een bepaald bedrag dat door ons bedrijf afzonderlijk was vastgesteld voor opslag van buitenaf (Speciale afhandeling voor opslag).”

Shiba Inu erkenning door SBI Group

De recente berichten dat Shytoshi Kusama, de door de gemeenschap gekozen Shiba Inu-leider, naar Niseko, Japan was gereisd, zorgden voor bezorgdheid onder de volgelingen, maar bleken eerder nuttig te zijn voor de community.

De actie van SBI benadrukt de groeiende betekenis van Shiba Inu en draagt bij aan de toenemende bekendheid in Japan. Shiba Inu wordt nu erkend als een waardevol bezit in Japan dankzij de steun van SBI VC Trade. BitPoint was de eerste belangrijke Japanse beurs die SHIB vermeldde. Andere in Japan gevestigde uitwisselingen die dit hebben gedaan, zijn OKCoin Japan en BitFlyer.

De stap van deze financiële gigant toont ook zijn begrip van het groeiende marktbelang en potentieel. Door de verzoeken om SHIB te kopen, te accumuleren of uit te lenen in te willigen en tegelijkertijd een efficiënte en naadloze handelservaring te bieden, wil SBI VC Trade voldoen aan de veranderende behoeften van haar klanten.

Om een naadloze handelservaring te bieden, heeft SBI VC Trade speciale handelsinformatie voor Shiba Inu opgesteld. De minimale bestelhoeveelheid voor SHIB is 1.000 tokens en de handelseenheid is 1.000 tokens. Een order voor 5.000.000.000 SHIB tokens kan geplaatst worden door handelaren met een tick size van 0.000001.