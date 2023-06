Uitslag jaarlijkse stresstest Fed: ‘je bent veiliger bij de grootste banken ter wereld’

Wajeeh is een nieuwsverslaggever bij Invezz die over de Europese, Aziatische en Noord-Amerikaanse aandelenmarkten verslag doet. Wajeeh heeft 5… lees meer

Bankaandelen stonden vanmorgen in de belangstelling nadat de Federal Reserve bevestigde dat ze goed gepositioneerd zijn om een ernstige recessie te doorstaan.

Pro reageert op de resultaten van de jaarlijkse stresstest van de Fed

Copy link to section

De jaarlijkse stresstest evalueerde 23 van de Amerikaanse banken op een hypothetische wereldwijde recessie met een 40% klap voor commercieel vastgoed, een scherpe stijging van de werkloosheid tot 10% en een daling van de huizenprijzen met 38%.

De centrale bank onthulde dat ze allemaal geslaagd waren voor het jaarlijkse examen.

In haar persbericht liet de Fed weten dat deze banken minimum kapitaalniveaus zullen handhaven en zullen blijven lenen aan zowel consumenten als bedrijven, ondanks verwachte verliezen ter waarde van maar liefst $541 miljard. Volgens Stephen Biggar van Argus Research:

“Dit is een springplank naar andere vereisten, [waaronder] Basel III Endgame-vereisten die de kapitaalratio’s waarschijnlijk zullen doen stijgen en ernstiger ongunstige scenario’s volgend jaar. Dus nog steeds een moeilijke weg voor veel van deze banken.“

Zijn Amerikaanse bankaandelen het waard om nu te bezitten?

Copy link to section

Banken krijgen meer aandacht nadat bekende namen als Silicon Valley Bank, Signature Bank en de First Republic Bank eerder in 2023 instortten.

Het is echter opmerkelijk dat kleinere banken de jaarlijkse stresstest van de Fed niet doorstaan. Op CNBC’s “Worldwide Exchange” voegde Stephen Biggar toe:

“Ik denk dat je hier veiliger bent bij de grootste banken ter wereld, de JPMorgan, Bank of America, Morgan Stanley. Ze zijn veel veiliger vanuit het perspectief van het kapitaalkussen. De waarderingen zijn behoorlijk dwingend.“

Hij klonk ook optimistisch over de superregionals, waaronder PNC Financial, US Bancorp en Truist Financial. “XLF” – het Financial Select Sector SPDR Fund is momenteel ongeveer 3,0% gedaald voor het jaar.