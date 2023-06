Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De Vietnamese dong steeg naar het hoogste niveau sinds 9 juni toen investeerders reageerden op de sterke economische cijfers. Het paar USD/VND trok zich terug naar een dieptepunt van 23.366, wat lager was dan het hoogste punt van deze maand op 23.547. Het is dit jaar met bijna 2% gedaald.

De Vietnamese economie herstelt

Copy link to section

Er zijn overeenkomsten tussen Vietnam en de Mexicaanse economie. De twee landen zien dat hun economieën het goed doen nu bedrijven uit China blijven verhuizen. Ze hebben een zeer jeugdige bevolking die goed opgeleid is.

Uit de meest recente gegevens bleek dat de Vietnamese economie in het eerste kwartaal met 4,14% is gegroeid, na een groei van 3,285% in het voorgaande kwartaal. Verdere gegevens toonden aan dat de inflatie aan het matigen is na een stijging tot 2,0% in mei van de vorige 2,43%.

Buitenlandse investeerders wijzen geld toe aan Japan. Directe buitenlandse investeringen zijn in mei met meer dan 10,02 miljard dollar gestegen ten opzichte van de vorige 7,6 miljard dollar. In totaal zijn de directe buitenlandse investeringen dit jaar in alle maanden gegroeid en bedragen ze momenteel meer dan 30 miljard dollar.

Verdere gegevens toonden aan dat de industriële productie van Vietnam met 2,8% steeg, terwijl de verkopen uit de detailhandel met meer dan 6,5% toenamen. Het handelsoverschot groeide tot meer dan $2,58 miljard. Deze cijfers tonen aan dat het goed gaat met de Vietnamese economie.

Ondertussen is de Vietnamese centrale bank begonnen met ingrijpen om de economie een boost te geven. Vorige week besloot de bank de rente voor de tweede maand op rij te verlagen. Het verlaagde de rente met 50 basispunten, waardoor de elektronische interbancaire rente op 5% kwam en de herfinancieringsrente op 4,5%.

Vooruitkijkend zal de wisselkoers van het paar USD/VND reageren op de komende gegevens over het BBP van de VS en persoonlijke consumentenuitgaven (PCE). Deze cijfers komen een dag nadat Jerome Powell liet doorschemeren dat de Fed de rentetarieven zal blijven verhogen.

Voorspelling USD/VND

Copy link to section

USD/VND is een weinig verhandeld valutapaar. Op de daily chart zien we dat het pair de afgelopen dagen zijwaarts is bewogen. Het is onder de 25-daagse en 50-daagse voortschrijdende gemiddelden gekomen. De Average True Range (ATR) zit in een neerwaartse trend, wat aangeeft dat er beperkte volatiliteit is.

Daarom zal het paar USD/VND waarschijnlijk nog een tijdje binnen deze range blijven. Meer nadelen worden bevestigd als het onder de belangrijke steun van 23.283 komt. Als dit gebeurt, zakt het pair naar de volgende support op 23.200.