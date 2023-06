Verwachting USD/JPY nu kans op interventie in Japanse valuta stijgt

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De Japanse yen bleef dalen, zelfs nadat tekenen van verkrapping door de Bank of Japan (BoJ) opdoken. De wisselkoers van het paar USD/JPY steeg naar een hoogtepunt van 144,46, het hoogste niveau sinds november vorig jaar. Het is dit jaar met meer dan 13% gestegen, zelfs toen de Amerikaanse dollarindex (DXY) zijwaarts bewoog.

Bank of Japan verstrakt

De Japanse economie doet het goed. De aandelenmarkt is een van de best presterende ter wereld geworden. De belangrijkste indices, zoals Topix en de Nikkei 225, zijn gestegen naar het hoogste niveau in meer dan drie decennia, terwijl buitenlandse investeerders binnenstromen.

Uit aanvullende gegevens blijkt dat de economie weer aan het opveren is. Cijfers die donderdag werden gepubliceerd, toonden aan dat de detailhandelsverkopen in mei met 5,7% zijn gestegen, na een stijging met 5,15% in de voorgaande maand. Het was de 15e opeenvolgende maand van groei in de detailhandel terwijl het toerisme een hoge vlucht nam. De detailhandelsverkopen stegen met 1,3% op maandbasis.

Verdere gegevens toonden aan dat het vertrouwen van de huishoudens in het land verbeterde tot 36,2 ten opzichte van de vorige 36. Dit is een belangrijk cijfer aangezien consumentenbestedingen een belangrijk onderdeel zijn van de Japanse economie.

Er zijn tekenen dat de Bank of Japan op korte termijn zal beginnen met verkrappen. In een verklaring op woensdag zei Kazuo Ueda, de nieuwe gouverneur van de BoJ, dat de bank op korte termijn zou kunnen beginnen met het normaliseren van het beleid als ze er zeker van is dat de inflatie in 2024 zal stijgen. De inflatie blijft onder de 2%, maar is aan het stijgen.

Het paar USD/JPY steeg ook na tekenen dat de overheid zal ingrijpen als de valuta blijft dalen. In een verklaring zei de minister van Financiën dat de regering de munt nauwlettend in de gaten houdt.

In een andere verklaring zei Masanda Kato, de valutadiplomaat van het land, dat de regering interventies niet uitsluit. Vorig jaar verkocht de regering meer dan 65 miljard dollar aan buitenlandse reserves toen de wisselkoers van USD naar JPY steeg naar 150. Een zwakkere Japanse yen schaadt veel bedrijven die afhankelijk zijn van invoer.

Technische analyse USD/JPY

USD/JPY-grafiek door TradingView

De prijs van het paar USD/JPY bevond zich de afgelopen maanden in een sterke bullish trend. Het begon het jaar op 126 en is nu gestegen naar 144. Meest recent kwam het paar boven het belangrijke weerstandsniveau uit op 138, het hoogste niveau op 7 maart. Het is boven het voortschrijdend gemiddelde van 50 dagen gekomen.

Tegelijkertijd zijn oscillatoren zoals de Relative Strenth Index (RSI), Stochastic Oscillator en de MACD naar het overboughtniveau gegaan. Daarom is de kans groot dat het paar de ondersteuning opnieuw zal testen op 138,76 naarmate de hoop op interventies toeneemt.