De prijs van eCash (XEC/USD) heeft het de afgelopen drie dagen goed gedaan en is deze week de best presterende cryptocurrency geworden. De munt is de afgelopen drie dagen gestegen en zweeft nu rond het hoogste niveau sinds oktober vorig jaar. In totaal is het met meer dan 124% gestegen ten opzichte van het laagste punt in juni.

Het is onduidelijk waarom de prijs van eCash-prijs verticaal ging. Een waarschijnlijke reden is dat het handelsvolume van de munt de afgelopen dagen is gestegen. Gegevens verzameld door CoinMarketCap laten zien dat het verhandelde volume van XEC in de afgelopen 24 uur meer dan $1 miljard bedroeg. Dit is een grote stijging aangezien de munt een marktkapitalisatie heeft van meer dan $862 miljoen. Het is de 11e meest actieve cryptocurrency.

Bij nadere beschouwing blijkt dat de meeste handelaren van eCash waarschijnlijk uit Zuid-Korea komen. Het volume in Upbit, een van de meest populaire Zuid-Koreaanse beurzen, was meer dan $900 miljoen, terwijl Binance meer dan $100 miljoen afhandelde.

Daarom is de kans groot dat de munt wordt gemanipuleerd door middel van wat bekend staat als een pump-and-dump-schema. Bovendien is er geen groot marktnieuws over eCash en XEC. Ook is het volume op andere populaire beurzen hardnekkig laag gebleven.

Prijsvoorspelling eCash

De dagelijkse grafiek laat zien dat de prijs van XEC de afgelopen dagen parabolisch is geworden. Het is de afgelopen drie dagen op rij gestegen en zweeft nu rond het hoogste niveau in maanden. De munt is boven alle voortschrijdende gemiddelden geëvolueerd. Hoewel het volume hoger is dan het historische gemiddelde, zijn er tekenen dat het afneemt.

De Relative Strength Index (RSI) en andere technische oscillatoren zijn opgeschoven naar het overboughtniveau. Aangezien er geen groot eCash-nieuws is en aangezien het grootste deel van dit volume afkomstig is van een enkele beurs, is de kans groot dat deze rally geen stand zal houden.

Als zodanig vermoed ik dat de munt zich de komende dagen scherp zal terugtrekken naarmate het momentum afneemt. Als dit gebeurt, is het volgende belangrijke ondersteuningsniveau om in de gaten te houden $0,000032, ongeveer 25% onder het huidige niveau.

Aan de andere kant zal een beweging boven het hoogste punt van deze week van $0,000045 aangeven dat er nog steeds meer kopers op de markt zijn.