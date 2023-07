Binance verbrandt 2,6 miljard LUNC-tokens en bevestigt zo steun aan LUNA-crypto

Charles is een verslaggever voor Invezz. Hij heeft een diploma in mechatronica, maar was geïntrigeerd door de fascinerende wereld… lees meer

Binance, de grootste cryptocurrency-uitwisseling ter wereld, heeft zijn 11e LUNC-brandronde uitgevoerd in een poging om het aanbod van Terra Classic (LUNC) tokens te verminderen, wat resulteerde in de vernietiging van 2,65 miljard LUNC-tokens. Met deze meest recente verbranding heeft Binance nu meer dan 35,5 miljard LUNC-tokens verbrand, en de totale verbranding van de Terra Luna-cryptocommunity heeft nu de 68 miljard overschreden.

Binance stuurde de 2,65 miljard LUNC-tokens naar het burn-adres, waardoor het totale aanbod in omloop afnam. Met name volgens on-chain gegevens die bevestigen, waren ook 13,25 miljoen LUNC-tokens in de vorm van transactiekosten inbegrepen in de transactie.

Het brandmechanisme van Terra Classic is geprogrammeerd om automatisch tokens te branden telkens wanneer er een transactie op het netwerk plaatsvindt. Deze strategie garandeert een constante vermindering van het totale aanbod van tokens, waardoor de waarde in de loop van de tijd mogelijk toeneemt.

Luna crypto-tokens, LUNC en LUNA

Zowel LUNA als LUNC cryptocurrencies reageerden positief op de Binance LUNC token burn. LUNA opende de week met een stijging van 2,52%, terwijl LUNC met 3% steeg onmiddellijk nadat Binance het aantal tokens had onthuld dat het heeft verbrand.

De cryptogemeenschap van Luna is momenteel gericht op het verminderen van het aanbod van zowel LUNC- als TerraClassicUSD (USTC)-tokens na een aanzienlijke upgrade in mei, bedoeld om de keten af te stemmen op Terra 2.0 en andere Cosmos-ketens.

Het “quant”-team en de Joint L1 Task Force werken ook samen aan het USTC repeg-initiatief. Deze initiatieven tonen de toewijding van de gemeenschap om het belang en de stabiliteit van het LUNC-ecosysteem te vergroten.

Onder andere DFLunc, Terra Casino en Cremation Coin hebben onlangs enkele verbeteringen aangebracht in de LUNC-verbrandingssnelheid en miljoenen LUNC-tokens zijn wekelijks verbrand als gevolg van deze initiatieven.

In juni verbrandde Binance 1,04 miljard LUNC-tokens, terwijl het ook zijn aandeel in de spot- en margehandelskosten voor LUNC verlaagde van 100% naar 50%.