Compound, Filecoin, Litecoin en GRT stijgen als BTC boven $31.480 komt

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

Cryptocurrencies deden het in de eerste helft van het jaar beter dan belangrijke financiële activa zoals aandelen en grondstoffen. Bitcoin, de grootste cryptovaluta ter wereld, is sinds het dieptepunt van december meer dan verdubbeld. Deze rebound leidde tot andere grote winsten bij andere altcoins zoals Compound (COMP), The Graph (GRT), Litecoin (LTC), Filecoin (FIL) en Maker (MKR).

$31.480 is het prijsniveau om in de gaten te houden

Copy link to section

Cryptocurrencies presteerden sterk in de eerste helft van het jaar ondanks aanzienlijke tegenwind in de sector. De belangrijkste tegenwind waren de recente rechtszaken van de SEC tegen Coinbase en Binance.

Deze rechtszaken bevatten verschillende beschuldigingen die grote gevolgen kunnen hebben voor altcoins. De bewering dat de meeste altcoins effecten zijn, zou er bijvoorbeeld toe kunnen leiden dat de meeste van deze altcoins worden geschrapt door beurzen die Amerikaanse klanten bedienen.

Tegelijkertijd zouden crypto-uitwisselingen kunnen worden gedwongen om hun bedrijfsmodellen ingrijpend te veranderen. De SEC beweerde dat deze bedrijven tegelijkertijd opereerden als makelaar-dealers, niet-geregistreerde makelaars en verrekenkantoren.

Vanuit technisch oogpunt bevindt de prijs van Bitcoin zich op een belangrijk niveau. Zoals hieronder te zien is, zweeft de munt dit jaar in de buurt van het hoogste niveau. Het heeft twee verschillende patronen gevormd die verschillende uitkomsten hebben. Het heeft gevormd wat lijkt op een patroon met dubbele bovenkant. Bij analyse van prijsacties is dit patroon met dubbele top meestal een bearish teken.

Tegelijkertijd heeft het een klein bullish wimpelpatroon gevormd, wat een bullish teken is. Het belangrijkste is dat het boven het voortschrijdend gemiddelde van 50 dagen ligt.

Daarom zal een beweging boven het hoogste punt van dit jaar van $31.422 het bullish wimpelpatroon valideren en tot meer winst leiden. Als dit gebeurt in een omgeving met een hoog volume, opent dit de mogelijkheid dat de munt naar $35.000 stijgt.

Altcoins-rally gaat door

Copy link to section

Een sterke comeback van Bitcoin zal een grote impact hebben op altcoins. Enkele van de bekendste altcoins doen het dit jaar al goed.

De prijs van Litecoin steeg naar het hoogste niveau sinds mei vorig jaar. Het is met meer dan 190% gestegen vanaf het laagste punt in 2022 terwijl investeerders wachten op het komende halveringsevenement. LTC is erin geslaagd om het belangrijke weerstandspunt op $105,9 te overschrijden, wat de bullish visie bevestigt. Daarom is de kans groot dat de prijs van Litecoin binnenkort zal stijgen naar $150.

DeFi-tokens hebben het dit jaar ook goed gedaan. Beleggers zijn van mening dat het harde optreden tegen gecentraliseerde beurzen kan leiden tot meer vraag naar DEX-platforms die moeilijk te reguleren zijn. De prijs van COMP van Compound is gestegen naar $66 (hoogste punt op 22 augustus). Hetzelfde geldt voor andere DEX-tokens zoals Maker (MKR) en Synthetix (SNX).

Als Bitcoin het hoogste punt van het jaar tot nu toe overschrijdt, kan dit meer winst betekenen voor altcoins zoals The Graph (GRT), Bitcoin Cash (BCH) en Filecoin (FIL). Historisch gezien doen deze altcoins het meestal goed wanneer de prijs van Bitcoin stijgt.