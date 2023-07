Chancer presale bereikt $436.000, investeerders wedden op positief sentiment cryptomarkt

Charles is een verslaggever voor Invezz. Hij heeft een diploma in mechatronica, maar was geïntrigeerd door de fascinerende wereld… lees meer

De presale van Chancer heeft de drempel van $436.000 overschreden om het algehele positieve sentiment op de cryptomarkt te benadrukken. Bij het onlangs gelanceerde presale evenement voor het op blockchain gebaseerde voorspellende marktplatform zijn in slechts enkele dagen tijd meer dan 43,6 miljoen $CHANCER-tokens verkocht.

Hoewel blockchain-technologie heeft aangetoond dat het in staat is om verschillende industrieën op zijn kop te zetten, is gokken dringend aan verandering toe. Ondanks dat ze op grote schaal worden gebruikt, hebben gecentraliseerde gokplatforms tal van nadelen waardoor ze onvoldoende zijn, waardoor de oprichters van Chancer van deze kloof kunnen profiteren.

Cryptomarkt – Spot Bitcoin ETF aanvragen

Copy link to section

Bitcoin (BTC) registreerde vorige week een positieve opwaartse rally toen grote vermogensbeheerders zoals Fidelity en BlackRock een aanvraag indienden om een spot BTC exchange traded Fund (ETF) te lanceren. Er was ook een push van Bitcoin-whales die on-chain-gegevens suggereren dat ze een cruciale rol speelden bij het helpen van de cryptocurrency om het prijsniveau van $30.000 in de recente rally te doorbreken.

De prijs van Bitcoin steeg tot boven de $31.000 voordat deze vandaag terugviel naar ongeveer $30.000 nadat de Amerikaanse Securities and Exchanges Commission (SEC) aan Cboe Global Markets, Inc. liet weten dat de aanvragen van Blackrock en anderen voor Spot Bitcoin ETF’s niet duidelijk en volledig waren.

Institutionele activiteit van BTC versnelt

Copy link to section

Naarmate de institutionele activiteit versnelt, hebben Amerikaanse investeerders geld in bitcoin (BTC) gestort, wat de recente rally van de grootste cryptocurrency op basis van marktkapitalisatie aanwakkerde.

Volgens een rapport van het cryptocurrency-analysebedrijf K33 Research, was de belangrijkste drijfveer van BTC’s recente Bull Run de concentratie van de prijsstijgingen en het handelsvolume tijdens de Amerikaanse markturen.

Bitcoin is dit jaar tot nu toe met 85% gestegen, waarmee het de meerderheid van de cryptomarkt overtreft. Een aantal grote financiële instellingen, waaronder BlackRock, Fidelity en Citadel, hebben hun betrokkenheid bij BTC vergroot, wat heeft geleid tot optimisme bij investeerders en de prijsbeweging.

De BTC-activiteit in de VS presteerde beter dan Aziatische en Europese handelssessies. De activiteit nam cumulatief met 30% toe tijdens de uren van de Amerikaanse markt sinds het dieptepunt op ongeveer $16.000, nadat vermogensbeheergigant BlackRock op 14 juni een aanvraag had ingediend voor een spot BTC exchange-traded fund.

Volgens K33 werd de 30-daagse correlatie van Bitcoin met Amerikaanse aandelen zoals de S&P 500- en Nasdaq-indices vorige week voor het eerst sinds januari 2021 negatief.

Grote kans dat de presale meebeweegt met de stijging van Bitcoin

Copy link to section

De huidige institutionele interesse in Bitcoin is verre van de opportunistische FOMO (fear of missing out) die we in het verleden hebben gezien, maar drijft de prijzen meestal alleen op korte termijn op. De instellingen bewegen langzaam en opzettelijk en investeren voor de lange termijn, wat betekent dat het een mogelijke aanwijzing is voor een Bitcoin-prijsloop op de lange termijn die een stijgende trend in de bredere cryptomarkt kan stimuleren.

De presale van Chancer lijkt te profiteren van de recente Bitcoin prijs en van de groeiende gokindustrie die naar verwachting $167,50 miljard zal bereiken tegen het jaar 2030. De eerste presale fase is binnen enkele dagen bijna voor de helft uitverkocht, wat aantoont dat investeerders vertrouwen hebben over het nieuwe gokplatform, het eerste gedecentraliseerde platform voor het maken van voorspellende markten.