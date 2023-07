LayerAI (LAI) prijsvoorspelling nu eerste fase van AltSignals presale bijna eindigt

Charles is een verslaggever voor Invezz. Hij heeft een diploma in mechatronica, maar was geïntrigeerd door de fascinerende wereld… lees meer

Op kunstmatige intelligentie (AI) gebaseerde cryptovaluta’s blijven meeliften op de AI-hype, waarbij LayerAI (LAI) de afgelopen week de grootste winnaar was. De prijs van LAI is in zeven dagen met maar liefst 50% gestegen als de eerste fase van het nieuwe op AI gebaseerde crypto ASI-nieuws.

Op het moment van schrijven was de eerste fase van de AltSignals presale voor 97,74% uitverkocht. Dit toont aan dat investeerders vertrouwen hebben in het nieuwe AI-gebaseerde platform voor het genereren van handelssignalen van AltSignals.

Wat is LayerAI (LAI) en waarom stijgt de prijs ervan?

LayerAI, formeel CryptoGPT (GPT), is een ZK Layer-2- blockchain waarmee je het geld kunt verdienen met AI-gegevens. Het host momenteel apps met meer dan 2 miljoen gebruikers, waardoor het een van de grootste AI-blockchains is. De blockchain is gebouwd om de rijkdom van de AI- en datamarkt van een biljoen dollar te decentraliseren.

Kortom, LayerAI levert data voor de AI-industrie, die na de lancering van ChatGPT een biljoenenbusiness is geworden. Door gebruik te maken van de kracht van blockchain-technologie is LayerAI ook in staat om van elke taak van hun dagelijks leven een bron van inkomsten te maken.

De belangrijkste reden waarom de prijs van LayerAI (AI) stijgt, is omdat AI-projecten de afgelopen weken explosief zijn gegroeid. Naast de toegenomen AI-hype, heeft LayerAI het grootste probleem opgelost waarmee de meeste nieuwe AI-projecten worden geconfronteerd, namelijk het gebrek aan voldoende gebruikers om de populariteit van bijvoorbeeld ChatGPT te bereiken.

Met meer dan 2 miljoen gebruikers is LayerAI een van de weinige crypto-AI-platforms die in de buurt komen van het succes van ChatGPT.

LayerAI (LAI) prijsvoorspelling

De prijs van de LayerAI (LAI) prijs is gedaald tot boven het 50% Fibonacci-retracementniveau. Op het moment van schrijven zweefde de prijs tussen het retracementniveau van 50% en 61,8%.

Als het token dezelfde trend voortzet, zal het tegen het einde van deze week gemakkelijk boven het retracementniveau van 61,8% uitkomen op $0,02049.

Op de lange termijn zal de prijs van LAI naar verwachting stijgen naar $0,0282, het hoogste punt in juni .

AltSignals presale

Door de ontwikkeling van een geheel nieuw handelsplatform aangedreven door AI, omarmt AltSignals het potentieel van generatieve AI met het aankomende platform ActualizeAI, dat AI en blockchain-technologie combineert om de beste handelsinformatie te produceren die momenteel online beschikbaar is.

AltSignals wordt om een aantal redenen al beschouwd als een van de cryptocurrency-platforms met een van de mooiste toekomsten. Een daarvan is dat het platform sinds het debuut in 2017 is uitgegroeid tot een community van meer dan 50.000 gebruikers, die allemaal toegang krijgen tot de gepatenteerde AltAlgoTM-handelsindicatortool van het platform met een uitzonderlijk slagingspercentage van gemiddeld 64%.

In een poging om dit percentage te verhogen tot meer dan 80%, gebruikt AltSignals het enorme potentieel van AI om zijn ActualizeAI-handelsstapel te ontwikkelen. AltSignals houdt momenteel een presale voor de nieuwe cryptocurrency, ASI, terwijl het zich voorbereidt op de lancering van zijn AI-platform.

ActualizeAI gebruikt bekrachtigend leren om automatisch de risico/beloningsverhouding voor alle transacties in evenwicht te brengen, zodat leden kunnen profiteren van de beste koop- en verkoopprijzen. Dit maakt het gemakkelijker om beslissingen te nemen zonder emotioneel beïnvloed te worden. Dankzij een systeem dat voortdurend leert en het kaliber van zijn handelssignalen verhoogt, krijgen gebruikers toegang tot de meest recente informatie die beschikbaar is.