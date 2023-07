Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De prijs van Internet Computer (ICP) steeg naar het hoogste niveau sinds 5 juni. Het token steeg naar een hoogtepunt van $4,51, ongeveer 35% boven het laagste niveau in juni. De totale marktkapitalisatie steeg tot meer dan $1,9 miljard, waarmee het de 31e grootste cryptocurrency ter wereld is.

Waarom is Internet Computer gestegen?

Internet Computer is een van de krachtigste spelers in de blockchain-industrie. Het is een allesomvattend platform dat het voor ontwikkelaars mogelijk maakt om volledig gedecentraliseerde applicaties (dApps) te bouwen. De website is ook gebouwd met behulp van deze technologie.

Internet Computer is uitgebreider dan andere toonaangevende blockchains2 zoals Ethereum en Solana. Ten eerste heeft het een volledige stapel oplossingen, inclusief smart contracts die het mogelijk maakt om oplossingen te bouwen in alle sectoren.

Het netwerk is al gebruikt om honderden dApps te bouwen in meerdere sectoren. DSVRA is bijvoorbeeld een gedecentraliseerd Web3-platform voor sociale media. Andere platforms in het ecosysteem zijn onder andere Distrikt, Juno, Kinic en OpenChat.

De prijs van ICP heeft het om verschillende redenen goed gedaan. Ten eerste bleef het ecosysteem in juni groeien. Het meest recente nieuws over Internet Computer was dat Sodexo BRS, een Franse multinational, dit netwerk koos voor het NFT-platform. De ontwikkelaars lanceerden ook Motoko Dev Server, waarmee ontwikkelaars snel dApps kunnen bouwen en lanceren.

Het belangrijkste was dat de prijs van internetcomputers steeg vanwege de brede crypto-rally. Deze rally vond plaats toen meer grote bedrijven TradFi omarmden. TradFi bevindt zich op het kruispunt van traditionele financiën en crypto.

Blackrock diende een aanvraag in voor de Ishares Bitcoin Trust, een spot BTC ETF. Andere bedrijven zoals Invesco, Fidelity en Ark Investments besloten hun ETF’s aan te vragen. Tegelijkertijd werd EDX Markets, een cryptobeurs ondersteund door Citadel, Schwab en Fidelity, gelanceerd. Deze gebeurtenissen duwden de prijzen van Bitcoin en andere cryptocurrency omhoog.

ICP prijsvoorspelling

De 4H-grafiek laat zien dat de prijs van Internet Computer sterk lijkt op Bitcoin, waarover ik in dit artikel schreef. Het handelt op $4.460, het hoogste punt op 25 juni. Het heeft gevormd wat lijkt op een patroon met dubbele top waarvan de halslijn $3,81 was.

De prijs van ICP is boven de 50-periode en 25-periode voortschrijdende gemiddelden gestegen. Het is ook boven de middelste lijn van de Andrews pitchfork-tool gekomen. Daarom worden meer winsten alleen bevestigd als de munt boven het belangrijke weerstandspunt van $4,55 komt.

Zo’n ontwikkeling maakt het patroon met dubbele top ongeldig. Het opent de mogelijkheid dat een prijs naar het volgende psychologische niveau gaat voor $5.