De prijs van USD/CHF steeg maandag toen investeerders reageerden op de bemoedigende Zwitserse consumentenprijsindexcijfers (CPI). Het pair steeg naar een high van 0.900, hoger dan de low van afgelopen vrijdag op 0.8935.

Bemoedigende Zwitserse inflatiecijfers

Zwitserland rapporteerde maandag bemoedigende cijfers over de consumenteninflatie. Volgens het statistiekbureau van het land is de totale inflatie in juni scherp gedaald. De belangrijkste CPI daalde van 0,3% naar 0,1% in juni. Deze daling was beter dan de mediane schatting van 0,2%.

De Zwitserse inflatie viel terug tot een jaar-op-jaar dieptepunt van 1,7%, lager dan de vorige 2,2%. Dit betekent dat de Zwitserse inflatie onder de doelstelling van 2,0% van de Zwitserse Nationale Bank is gekomen, wat een belangrijke stap is.

Ondanks deze stap geloven analisten dat de SNB dit jaar haar agressieve toon zal behouden. De meeste economen verwachten dat de bank de rentetarieven met 0,25% zal verhogen wanneer ze in september dit jaar bijeenkomt.

Een ander nieuws over CHF kwam van Procure, dat het laatste PMI-rapport publiceerde. Uit de gegevens bleek dat de PMI van het land is gestegen van 43,2 in mei naar 44,2 in juni van dit jaar. Hoewel dit een verbetering was, bleef het onder de 50, wat betekent dat de productiesector nog steeds krimpt.

Vooruitkijkend zal de volgende belangrijke katalysator voor het paar USD/CHF de komende Amerikaanse banencijfers zijn die voor vrijdag zijn gepland. Economen verwachten dat de cijfers laten zien dat de arbeidsmarkt in juni licht verzwakte. Ze verwachten ook dat het werkloosheidspercentage in tientallen jaren laag bleef.

De meeste analisten verwachten dat de Fed later deze maand haar renteverhogingen zal hervatten. Uit recente cijfers blijkt dat de Amerikaanse economie nog steeds sterk was. De woningsector doet het goed terwijl de detailhandelsverkopen stabiel blijven.

Technische analyse USD/CHF

USD/CHF-grafiek door TradingView

De prijs van USD naar CHF bewoog de afgelopen dagen zijwaarts. In deze periode is het pair onder het belangrijke level beland op 0.9051, het laagste level in februari. Gaandeweg is het pair iets onder de 25-daagse en 50-daagse voortschrijdende gemiddelden gekomen.

De koers van USD/CHF heeft een klein bearish vlagpatroon gevormd, wat een bearish teken is. Daarom zal het pair de komende weken waarschijnlijk een bearish breakout doormaken, aangezien traders kijken naar het laagste punt van dit jaar op 0.8827.