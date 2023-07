Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

Storj, een van de grootste spelers in gedecentraliseerde opslag, zag woensdag zijn token omhoogschieten. Het token steeg naar een hoogtepunt van $0,5805, het hoogste niveau sinds september vorig jaar. Op het hoogtepunt was de prijs van de munt met meer dan 170% gestegen ten opzichte van het laagste niveau in juni van dit jaar.

Volume van Binance stijgt

Storj is een pionier in de blockchain-industrie. Terwijl Filecoin het bekendste gedecentraliseerde opslagplatform is, werd Storj jaren eerder gelanceerd. De whitepaper is in 2014 gepubliceerd.

Storj heeft een ander bedrijfsmodel dan Filecoin. Terwijl Filecoin belangrijke opslagproviders zoals Amazon AWS en Microsoft Azure verstoort, concurreert Storj met Dropbox en Box.

Het doet dit door gedecentraliseerde opslagoplossingen te gebruiken, terwijl bedrijven zoals Dropbox vertrouwen op gecentraliseerde servers. Iedereen kan een node-operator zijn en opslagruimte bieden aan Storj. Tegelijkertijd kan iedereen een kleine vergoeding betalen om bestanden in het ecosysteem op te slaan. Het heeft een vrije ruimte met een opslaglimiet van 25 GB, terwijl de premium-versie begint bij $4 per maand.

Het is niet duidelijk waarom de Storj-prijs parabolisch is gestegen, aangezien de ontwikkelaars geen aankondiging hebben gedaan. Er zijn dus twee mogelijkheden. Ten eerste is er een kans dat het van plan is om binnenkort een aankondiging te doen.

Ten tweede zou dit een pump-and-dump-regeling kunnen zijn. Uit volumegegevens blijkt dat de meeste Storj-tokens in Binance worden verhandeld. Volgens CoinMarketCap bedroeg het volume in Binance meer dan $160 miljoen. De andere grote beurs is Coinbase, die in dezelfde periode slechts $4 miljoen afhandelde.

Storj 24-uurs volume

Storj koersvoorspelling

Storj-grafiek door TradingView

Is het veilig om nu Storj te kopen? Als we naar de dagelijkse grafiek kijken, zien we dat de cryptoprijs van Storj de afgelopen dagen een sterke comeback heeft gemaakt. Het is in de afgelopen 9 opeenvolgende dagen gesprongen. Het token steeg boven het belangrijke weerstandspunt op $0,4384, het hoogste punt sinds 23 april.

De prijs van Storj is gestegen boven alle volume-gewogen voortschrijdende gemiddelden (VWMA). Ook is het volume van het token blijven stijgen. Daarom zullen meer winsten afhangen of kopers in staat zijn om het boven de intraday high van $0,5805 te duwen.

Als de koers niet boven dat niveau komt, betekent dit dat de munt een vallend sterpatroon heeft gevormd, wat een zeer bearish patroon is. Als dat patroon wordt gevalideerd, zal het Storj-token waarschijnlijk de belangrijke ondersteuning opnieuw testen op $0,4384.