Koperprijzen kunnen tien keer stijgen, aldus miljardair-investeerder

De koperprijzen zijn de afgelopen maanden onder grote druk komen te staan doordat de bezorgdheid over de vraag aanhield. Het metaal werd verhandeld op $3,75, waar het recentelijk ook handelde. Deze prijs is met meer dan 13% gedaald ten opzichte van het hoogste niveau dit jaar.

Problemen met de vraag houden aan

De koperprijs is de laatste tijd zijwaarts bewogen doordat de zorgen over de wereldeconomie aanhielden. Uit gegevens die deze week werden gepubliceerd, bleek dat de PMI’s voor de verwerkende industrie in China en Europa in juni lager waren dan verwacht. Dezelfde trend doet zich voor in de dienstensector, waar de PMI’s niet aan de verwachtingen voldeden.

Er zijn ook tekenen dat de Amerikaanse economische groei vertraagt. Woensdag gepubliceerde Fed-notulen onthulden dat ambtenaren denken dat de economie van het land zal vertragen vanwege de krappere liquiditeit in de banksector en hogere rentetarieven.

Dr. Copper is vaak erg gevoelig voor de prestaties van de wereldeconomie, omdat het veel wordt gebruikt in gevoelige delen van de economie. Koper wordt veel gebruikt in elektrische voertuigen industrie, nutsbedrijven en in de bouwsector.

Aan de positieve kant zijn de kopervoorraden gedaald tot het laagste niveau in 2008. En in een recent interview betoogde Robert Friedland, een legendarische speler in de koperindustrie, dat de prijzen zouden kunnen blijven stijgen. Friedland is de miljardair-oprichter van Ivanhoe, een toonaangevend mijnbouwbedrijf.

Hij beschreef drie scenario’s voor koper. Ten eerste gelooft hij dat de vraag naar koper de komende jaren zal blijven stijgen naarmate het herstel aanhoudt. Deze vraag zal ook stijgen naarmate landen overstappen op schone energie.

Ten tweede wordt het delven van koper een grotere uitdaging vanwege de ouderdom van topmijnen. Ten slotte merkte hij op dat andere metalen zoals molybdeen zijn verdubbeld. Hij gelooft dan ook dat de koperprijs op de lange termijn tien keer zo hoog kan worden.

Voorspelling koperprijs

Kopergrafiek door TradingView

Als we naar de daily chart kijken, zien we dat de koperprijzen de afgelopen dagen zijwaarts zijn bewogen. Het metaal is iets onder de 25-daagse en 50-daagse voortschrijdende gemiddelden gekomen. Het belangrijkste is dat het een symmetrisch driehoekspatroon heeft gevormd dat ik in oranje heb weergegeven. De MACD is verplaatst naar het neutrale punt.

Daarom is de kans groot dat koper binnenkort een grote uitbraak of storing zal hebben, nu het driehoekspatroon zijn confluentieniveau nadert. Als dit gebeurt, zijn de ondersteunings- en weerstandsniveaus om naar te kijken $3,50 en $4.