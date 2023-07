Wajeeh is een nieuwsverslaggever bij Invezz die over de Europese, Aziatische en Noord-Amerikaanse aandelenmarkten verslag doet. Wajeeh heeft 5… lees meer

Weddenschappen en iGaming-aandelen hebben het goed gedaan sinds het begin van dit jaar, ondanks zorgen dat consumenten hun discretionaire uitgaven zouden terugtrekken uit angst voor een economische vertraging.

Jefferies ziet meer mogelijkheden in sportweddenschappen

“BETZ” – de Roundhill Sports Betting en iGaming ETF is op het moment van schrijven ongeveer 20% gestegen voor het jaar. Toch is Jefferies-analist David Katz ervan overtuigd dat dit segment binnen entertainment nog maar in de kinderschoenen staat. Op CNBC’s “Worldwide Exchange” zei hij:

“Digitaal gamen is pas een paar jaar legaal in [de VS] en draait dit jaar om naar winstgevendheid, waar er een periode van investeringen en uitgaven is geweest.”

Vergeet niet dat het NFL-seizoen begin september van start gaat. Katz verwacht dat de competitie een verdere impuls zal zijn voor sportweddenschappen en digitaal gamen in de toekomst – en het voordeel is misschien niet beperkt tot alleen de conventionele spelers.

Een op blockchain gebaseerd platform zoals Chancer.com kan ook profiteren.

Wat je moet weten over Chancer

Chancer is een peer-to-peer gokplatform op maat dat tot doel heeft de gok- en digitale gamingmarkten te verstoren. Het is gebouwd op de blockchain van Ethereum en verschilt op een aantal verschillende manieren van andere platforms binnen deze ruimte.

Ten eerste introduceert Chancer.com het concept van sociale weddenschappen waarmee gebruikers een eigen markt kunt creëren voor zo ongeveer alles. Ze kunnen het vervolgens delen met andere gebruikers en er mogelijk van profiteren.

Ten tweede helpt dit op blockchain gebaseerde platform gebruikers via livestreaming op de hoogte te blijven van de voortgang van weddenschappen. Bovendien is het relatief veiliger, dankzij de onpartijdige moderators die toezicht houden op de aangepaste wedbriefjes.

Ten slotte, hoewel het netwerk in eerste instantie gecentraliseerd is, zijn oprichters Adam en Paul Kelbie vastbesloten om het uiteindelijk om te zetten in een volledig gedecentraliseerd netwerk dat wordt aangedreven door het native $CHANCER-token.

Chancer ziet een ongelooflijke vraag tijdens de presale

$CHANCER – de BSC0-tokens zijn als aandelen van een bedrijf. Als je ze bezit, heb je het recht om inspraak te hebben in bepaalde zaken die verband houden met hoe het platform zich ontwikkelt en welke richting het uitgaat voor de toekomst.

Anders dan dat, is het native token wat je nodig hebt om het volledige potentieel van het platform te ontgrendelen. Je kunt weddenschappen creëren en eraan deelnemen met $CHANCER.

Het belangrijkste is dat het een investeringsmogelijkheid is. Op het moment van schrijven kost het $CHANCER-token $0,01 en de prijs hangt, net als elk activum, af van de algehele vraag en aanbod.

Het goede nieuws is dat Chancer.com binnen een maand na de lancering al meer dan een half miljoen dollar heeft opgehaald, wat wijst op een sterke vraag. Het doel is om via de presale in totaal $1,0 miljoen op te halen.

$CHANCER tokenprijs zou vanaf hier kunnen verdubbelen

Na de presale zal Chancer zijn BSC0-token vermelden op de opmerkelijke crypto-uitwisselingen, waaronder Uniswap. Eerder dit jaar zagen Pepe en Floki een flinke boost toen ze live gingen op een crypto-uitwisseling.

Als hetzelfde gebeurt voor $CHANCER, kunnen degenen die er vandaag tijdens de voorverkoop in investeren, materieel profiteren. Het is ook belangrijk om bekend te maken dat het token naar schatting $0,021 zal bedragen aan het einde van de presale – meer dan het dubbele van de huidige prijs.

Wat nog belangrijker is, sportweddenschappen zijn alleen in de vroege innings, zoals hierboven vermeld. De markt zal tegen het einde van dit jaar naar verwachting meer dan $90 miljard waard zijn, tegenover ongeveer $84 miljard in 2022. Experts voorspellen dat sportweddenschappen de komende jaren zullen groeien met een samengesteld jaarlijks percentage van 10% en dat aanhoudende groei waarschijnlijk een rugwind voor Chancer.com.

Ten slotte hebben vermogensbeheerders, waaronder de meest prominente BlackRock, onlangs een aanvraag ingediend bij de Amerikaanse SEC voor een Spot Bitcoin ETF die twee dingen signaleert: ten eerste is de cryptomarkt een blijvertje; en twee, institutionele beleggers willen toegang tot cryptocurrencies.

Analisten anticiperen op de goedkeuring van een dergelijk op de beurs verhandeld fonds om verdere opwaartse kracht in crypto-activa te ontsluiten en het $CHANCER-token, dat er één is, zal waarschijnlijk ook in die triomf baden.

Ga voor meer informatie over het peer-to-peer blockchain-gebaseerde gokplatform naar Chancer.com.