USD/INR: Voorspelling Roepie nu Fed en RBI wijzen op divergentie

De Indiase roepie trok zich terug naar het laagste niveau sinds 13 juni na de havikachtige minuten van de Federal Reserve. De prijs van USD/INR steeg naar een hoogtepunt van 82,45, wat veel hoger was dan het dieptepunt van deze week op 81,73.

Hawkish Fed minuten

De wisselkoers van USD naar INR steeg na de laatste notulen van de Fed. Uit deze notulen, die woensdag werden gepubliceerd, bleek dat de bank vastbesloten was om meer geleidelijke renteverhogingen door te voeren om de hoge inflatie tegen te gaan.

Uit gegevens die in juni werden gepubliceerd, bleek dat de totale consumentenprijsindex (CPI) in mei daalde tot 4%. De kerninflatie, exclusief de volatiele voedsel- en energieprijzen, daalde in een geleidelijk tempo tot 5,6%.

Daarom zijn de meeste Fed-functionarissen van mening dat er meer renteverhogingen nodig zijn om deze inflatie tegen te gaan. Toch waarschuwde de Fed dat deze renteverhogingen, in combinatie met de krappe liquiditeit in de banksector, zullen leiden tot een verdere vertraging van de Amerikaanse economie.

De meest recente gegevens schetsen een rooskleurig beeld over de VS. Zo gaat het goed met de woningsector terwijl de arbeidsmarkt krap blijft. De VS trekt ook veel grote fabrikanten aan in de halfgeleider- en schone energie-industrie.

De volgende belangrijke katalysator voor de prijs van USD/INR zal de aankomende non-farm payroll (NFP) zijn. Zoals ik in dit artikel schreef, zijn de meeste analisten van mening dat de arbeidsmarkt in juni iets vertraagde. Ze verwachten dat de economie meer dan 220.000 banen heeft toegevoegd terwijl het werkloosheidspercentage op 3,7% bleef.

Hoewel verwacht wordt dat de Fed de rente zal verhogen, denken analisten dat de Reserve Bank of India (RBI) de rente ongewijzigd laat of in het vierde kwartaal verlaagt. India’s inflatie nadert het doel van de RBI terwijl er tekenen zijn van een verdere economische vertraging. Uit de meest recente cijfers bleek dat de inflatie in het land is gedaald tot het laagste punt in 20 maanden.

Prognose USD/INR

De 4H-grafiek laat zien dat de wisselkoers van USD naar INR deze week een bullish comeback maakte. Terwijl de koers steeg, bewoog het pair zich boven het belangrijke weerstandsniveau op 82.17, het hoogste punt op 20 juni van dit jaar. Het sprong ook boven het weerstandsniveau op 82,23 (laagste niveau van 1 juni).

Het paar USD/INR steeg boven de 25-daagse en 50-daagse voortschrijdende gemiddelden. Daarom zal het paar waarschijnlijk blijven stijgen, aangezien kopers zich richten op het volgende belangrijke weerstandsniveau op 82.50. Een beweging boven dit niveau brengt het volgende niveau van 82,68 in zicht.