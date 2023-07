GBP/TRY: Vooruitzichten pond naar lira na belastingverhogingen in Turkije

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De Turkse lira bleef vrijdag dalen toen de regering-Erdogan de belastingen verhoogde om de herstelwerkzaamheden na de aardbeving te financieren. De wisselkoers van pond naar lira (GBP/TRY) steeg naar 33,25 terwijl de koers van USD/TRY naar 26,08 steeg.

Turkije verhoogt belastingen

Turkije kampt met grote tegenwind. De inflatie blijft hoog ondanks de afkoeling in juni. Gegevens die deze week werden gepubliceerd, toonden aan dat de totale inflatie met 3,92% MoM steeg, beter dan de gemiddelde schatting van 4,4%.

De inflatie steeg in de loop van de maand met 38,21%, ook lager dan de eerder verwachte 39,47%. De inflatie is de afgelopen acht maanden op rij gedaald.

De situatie zou echter snel kunnen veranderen als de malaise van de Turkse lira aanhoudt. In totaal is de lira dit jaar met bijna 40% gedaald, wat hem duur maakt voor importeurs. De munt hervatte zijn vrije val nadat Erdogan de laatste algemene verkiezingen had gewonnen.

De inflatie zou ook kunnen verslechteren nadat Turkije besloot de belastingen te verhogen, terwijl het op zoek was naar fondsen voor de wederopbouw na de aardbeving. Het verhoogde de belasting over de toegevoegde waarde (btw) van de vorige 18% naar 20%. Ook de btw op basisartikelen zoals basisvoeding en textiel gaat omhoog naar 10%.

Hoewel een belastingverhoging van 2% klein lijkt, kan de impact ervan op de consumentenbestedingen en de inflatie enorm zijn. De belastingverhoging is ook opmerkelijk omdat deze komt een paar maanden nadat Erdogan de overheidslonen verhoogde.

De regering kondigde een loonsverhoging van 55% aan, wat ook zou kunnen leiden tot meer prijsdruk. De lonen van ambtenaren stegen met 30%. Het resultaat van dit alles is dus dat de Turkse lira de komende maanden waarschijnlijk verder zal verslechteren.

Voorspelling GBP/TRY

De dagelijkse grafiek laat zien dat de wisselkoers van GBP naar lira de afgelopen maanden een sterke bullish trend vertoonde. Het is de afgelopen drie dagen op rij gestegen. Het pair is boven de 25-daagse en 50-daagse voortschrijdende gemiddelden gestegen, terwijl de Relative Strength Index (RSI) naar het overboughtniveau is gestegen.

Daarom zal het paar waarschijnlijk blijven stijgen als kopers zich richten op het volgende belangrijke weerstandsniveau op 35. Een beweging onder het belangrijkste ondersteuningsniveau op 30 zal de bullish visie ongeldig maken.