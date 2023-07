Stijgende U-6, deeltijdbanen en neerwaartse herzieningen doen twijfels rijzen over sterkte van arbeidsmarkt

Shivam begon zijn financiële analyse carrière in Mumbai, waar hij inflatiegegevens analyseerde en dagelijkse macro-economische beoordelingen over staatsbegrotingen schreef.… lees meer

In het laatste rapport over de werkgelegenheidssituatie, gepubliceerd door het Bureau of Labor Statistics (BLS), stegen de niet-agrarische loonlijsten (NFP) voor de maand juni met 209.000, terwijl de arbeidsparticipatie daalde tot 3,6%.

Het NFP cijfer bleef achter bij de verwachtingen van de industrie van 224.000-230.000.

Volgens een eerder artikel waarin ZeroHedge wordt geciteerd, is dit de eerste keer dat het werkelijke aantal in 15 maanden onder de consensusverwachting viel.

De underperformance kwam ondanks de stijging van de ADP private werkgelegenheidscijfers die gisteren werden gerapporteerd.

Zou dit een signaal kunnen zijn dat het op de arbeidsmarkt slechter gaat?

Sinds maart 2022 schommelt het werkloosheidspercentage tussen een historisch dieptepunt van 3,4 procent en 3,7 procent.

Rapport structuur

Copy link to section

Het rapport over de werkgelegenheidssituatie publiceert gegevens uit twee enquêtes.

De ene is de vestigingsenquête (bekend van de NFP-cijfers) en de andere is de huishoudensenquête die de werkgelegenheidsgraad weergeeft.

Zoals besproken in het stuk van vorige maand, verwijst werkgelegenheid naar het volgende:

…personen (16 jaar of ouder) die 1 uur of meer hebben gewerkt in de week waarin het onderzoek is uitgevoerd. Dit kan een professionele organisatie zijn, een eigen bedrijf of een boerderij. In het geval van een familiebedrijf tellen ook onbetaalde werknemers mee als ze meer dan 15 uur per week werken. Werkgelegenheid omvat ook werknemers die tijdelijk afwezig waren op het werk onder verschillende scenario’s, waaronder vakantie, ziekte, persoonlijke problemen en tal van andere redenen. Het belangrijkste punt is dat bij het optellen van het werkgelegenheidsnummer elke werknemer slechts één keer wordt geteld, zelfs als ze in meerdere banen werken.

Het NFP gebruikt echter een andere methodologie en telt alle werknemers zonder landarbeiders, maar is wel kwetsbaar voor dubbeltellingen.

Mike Shedlock, een bekende economische blogger en geregistreerde beleggingsadviseur, merkte op :

Deze verstoringen verlagen kunstmatig het werkloosheidspercentage, stimuleren kunstmatig de voltijdse tewerkstelling en verhogen kunstmatig het banenrapport op de loonlijst elke maand.

Niet-agrarische loonlijsten

Copy link to section

Zoals hierboven vermeld, stegen NFP’s met 209.000, met de grootste winsten bij de overheid (60.000), gezondheidszorg (41.000), sociale bijstand (24.000) en bouw (23.000).

Dit was ruim onder het halfjaarlijkse gemiddelde van 278.000 per maand tot nu toe in 2023 en is een flinke stap terug ten opzichte van het gemiddelde van 399.000 per maand in 2022.

Het aantal aanwervingen door de overheid is dit jaar echter explosief gestegen, met een gemiddelde van 63.000 per maand voor 2023, bijna driemaal het gemiddelde van 23.000 in 2022.

Dit is een indicatie dat gemiddeld genomen de inhuur in andere sectoren drastisch is afgenomen, terwijl banen bij de overheid deze daling deels compenseren.

Onder gezondheidswerkers noteerden tandartsen, tegen de trend van de maand in, een daling van 7.000 banen.

De bouwsector deed het goed, met gemiddeld 15.000 aanwervingen per maand in 2023, tegen 22.000 in 2022.

Uurloon

Copy link to section

De uurlonen bleven een sterke groei vertonen met 0,4% MoM, vergeleken met een schatting van 0,3%.

Op jaarbasis komt dit neer op een stijging van 4,4%, wat veel te hoog is om de inflatie terug te brengen tot 2%.

Dit zou erop kunnen wijzen dat de Federal Reserve haar verkrapping zal moeten voortzetten, ondanks dat de NFP’s de marktverwachtingen overtreffen.

De CME FedWatch Tool, die op 92,4% stond voor een stijging van 25 basispunten na de publicatie van het rapport over werkloosheidsaanvragen van gisteren (waarvan het commentaar hier beschikbaar is), is op het moment van schrijven nog verder gestegen, tot 94,9%.

De gemiddelde werkweektijd steeg met 0,1 uur naar 34,4 uur voor de maand juni.

NFP-revisies

Copy link to section

Ondanks de matige ondermaatse prestatie van de NFP-cijfers in juni, is de echte daling te danken aan de herzieningen.

De NFP voor april werd scherp neerwaarts bijgesteld van 294.000 naar 217.000, ofwel met 77.000.

De cijfers van mei die iedereen verrasten, zijn ook naar beneden bijgesteld met 33.000 tot 306.000.

De gecombineerde herzieningen voor april en mei liggen dus 110.000 onder eerdere rapporten, terwijl de cijfers voor juni 15.000 onder de consensusverwachtingen lagen.

Onderzoek huishoudelijke werkgelegenheid

Copy link to section

Het werkgelegenheidsniveau steeg met 273.000 van 160.721.000 in mei 2023 naar 160.994.000 in juni 2023.

De arbeidsparticipatie bleef voor de vierde maand op rij stabiel op 62,6%.

Deeltijd werk

Copy link to section

Het aantal werknemers dat geclassificeerd is als ‘parttime werken om economische redenen’ steeg in juni met 452.000 tot 4,2 miljoen.

Dit zijn werknemers die graag fulltime willen werken, maar dit niet kunnen krijgen, hetzij omdat hun uren zijn verminderd, hetzij omdat ze geen fulltime baan hebben kunnen bemachtigen.

Elk van deze categorieën is goed voor respectievelijk 308.000 en 124.000 banen.

Dit is een zorgwekkend teken en geeft aan dat de arbeidsmarkt niet in staat is om aan de vraag naar werk te voldoen, althans in sommige gevallen.

‘Deeltijd om niet-economische redenen’ daalde met 597.000.

Dit zijn werknemers die vanwege persoonlijke problemen, zoals kinderopvang, een bijbaan moesten nemen.

Contrasterende NFP en werkgelegenheid

Copy link to section

Bron: BLS, FRED

Volgens de BLS:

Een verandering in de werkgelegenheid van ongeveer 130.000 per maand is statistisch significant in de vestigingsenquête.

We weten echter dat het NFP last kan hebben van dubbeltellingen, wat leidt tot onzekerheid over de sterkte van de arbeidsmarkt.

Aan de andere kant is het werkgelegenheidsniveau uit de huishoudensenquête aanhoudend volatiel geweest en in sommige gevallen in de tegenovergestelde richting van de verandering in NFP’s, wat de onzekerheid vergroot.

In dit geval:

…de drempel voor een statistisch significante verandering in de enquête onder huishoudens is ongeveer 600.000.

In een reactie op het BLS-rapport als geheel, vooral gezien de scherpe herzieningen in het recente verleden, voegde Shedlock toe:

…we kunnen niet met sterk vertrouwen suggereren dat deze rapporten een nauwkeurig beeld geven van banen of werkgelegenheid.

Conclusie

Copy link to section

Deze maand lijken de krantenkoppen niet bijzonder opmerkelijk, hoewel ze tot op zekere hoogte minder goed presteerden dan de marktverwachtingen.

De gemiddelde uurlonen zijn verhoogd en zouden suggereren dat de Fed zou moeten blijven verkrappen.

Mike Maharrey, hoofdredacteur van SchiffGold merkte echter op:

…en veel van deze banen zijn weer mensen die een tweede baan krijgen, een derde baan, een deeltijdbaan die proberen om te gaan met de steeds stijgende kosten van alles.

Bovendien eindigde een stuk van de FEDS Notes, gepubliceerd door de Federal Reserve op 23 juni 2023, op een alarmerende toon.

Met een aandeel van noodlijdende bedrijven dat momenteel rond de 37 procent ligt, suggereren onze schattingen dat de recente beleidsverkrapping waarschijnlijk sterkere effecten zal hebben op investeringen, werkgelegenheid en totale activiteit dan in de meeste verkrapende periodes sinds eind jaren zeventig.

Kan de Fed, gezien de economische verwoesting van de jaren 70 en de huidige staat van Amerikaanse bedrijven, de renteverhogingen voortzetten, vooral gezien de onbekendheid over monetaire vertragingen?

Bovendien, terwijl de werkloosheid (U-3) daalde van 3,7% naar 3,6%, steeg U-6, een veel uitgebreidere maatstaf, van 6,7% naar 6,9%.

U-6 is goed voor alle werknemers in de economie die actief op zoek zijn naar werk maar wel werkloos blijven.

Nogmaals, een uitgeputte beroepsbevolking als gevolg van massale exits sinds de pandemie kan er ook toe leiden dat de U-6-maatregel voortdurend wordt onderschat.