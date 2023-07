Tarweprijs zet zich schrap voor recordoogst Rusland, EU en India

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

Tarweprijzen hebben de meeste winsten van vorige maand uitgewist, terwijl investeerders kijken naar het aanstaande einde van de graandeal. Na een piek van $752 in juni, is de prijs met meer dan 15% gedaald tot $638, wat betekent dat er een correctie is opgetreden.

Erdogan en Zelensky ontmoeten elkaar

Copy link to section

Het grootste tarwenieuws op vrijdag is de aanstaande ontmoeting tussen de Turkse en Oekraïense presidenten. Zelensky is al naar Turkije afgereisd, waar hij zal spreken over het NAVO-lidmaatschap en de aflopende graandeal.

De meeste analisten zijn van mening dat de graandeal zal worden verlengd, omdat het gunstig zal zijn voor Rusland, dat over enorme voorraden beschikt.

Tarweprijzen zijn ook gedaald vanwege de aanhoudende enorme oogst in de meeste delen van Rusland, inclusief de Noord-Kaukasus. Volgens het meest recente WASDE-rapport zal Rusland 85 ton tarwe produceren, ongeveer 3,5 miljoen meer dan de vorige schatting.

Rusland gebruikt tarwe en andere landbouwproducten om invloed uit te oefenen naarmate de geopolitieke spanningen toenemen. Het doel is om marktaandeel te winnen en het vervolgens te gebruiken als hefboom op het wereldtoneel. Als gevolg hiervan is de kans groot dat deze manoeuvres de prijzen fors zullen verlagen.

Ook de productie in India stijgt. Het WASDE-rapport toonde aan dat India 113 miljoen ton zal produceren, een stijging van ongeveer 3,5 miljoen ton. Verder wordt verwacht dat de Europese Unie 113 miljoen ton zal produceren, terwijl de productie van Oekraïne met 1 miljoen ton zal stijgen.

Daarom zal de wereld dit jaar meer tarwevoorraden zien. Ook wordt verwacht dat de vraag zal toenemen. De USDA verwacht dat de wereldwijde consumptie met 4,4 miljoen ton zal stijgen tot 796 miljoen ton. Het rapport voegde eraan toe:

“De wereldhandel is met 2,9 miljoen ton gestegen tot 212,6 miljoen ton, door toegenomen export door Rusland, de EU, India en Oekraïne. De verwachte wereldwijde eindvoorraden voor 2023/24 zijn verhoogd met 6,4 miljoen ton tot 270,7 miljoen, grotendeels door verhogingen voor India, Rusland en de EU.”

Prijsprognose tarwe

Copy link to section

De daggrafiek laat zien dat de tarweprijzen de afgelopen maanden in een neerwaartse trend zaten. De prijs piekte op $1.324 in 2022 en daalde tot een dieptepunt van $568 in juni en herstelde zich tot $768.

Nu is tarwe onder de bovenzijde van het dalende kanaal gevallen, weergegeven in zwart. Het is ook iets onder de voortschrijdende gemiddelden van 50 en 25 dagen gekomen. Daarom is het pad van de minste weerstand bearish, met het volgende niveau om naar te kijken op $568, de onderkant van het dalende kanaal.