Tijd om het Britse pond te kopen nu speculanten bullish bets verhogen?

Het is vandaag de eerste vrijdag van de maand, en dus is de publicatie Non-Farm Payrolls in de Verenigde Staten degene die de financiële markten echt in beweging zal brengen. Met name de FX-markt is erg gevoelig voor de data, omdat deze snel reageert op de ontwikkelingen op de Amerikaanse banenmarkt.

Omdat de Fed een dubbel mandaat heeft (dwz prijsstabiliteit en jobcreatie), beweegt de markt vooruitlopend op wat de centrale bank vervolgens gaat doen. Sommige trends zijn echter groter dan slechts één economische publicatie.

Ongeacht wat de banengegevens in de VS vandaag laten zien, is het daarom moeilijk om de bullish trend op het valutapaar GBP/USD te negeren.

Speculanten wedden op het pond terwijl het over de hele linie wint. Het is tegen de dollar, maar ook tegen de euro en andere tegenhangers.

GBP/USD is op weg naar 1,30 en hoger

Het belangrijkste valutapaar GBP is de GBP/USD, ook wel bekend als cable. Het wordt momenteel verhandeld op 1.2740, meer dan zeven grote cijfers hoger (dwz 700 pips) dan het niveau waarmee het het jaar begon.

Ondanks de kracht van 2023 zijn de kansen gunstiger voor het pond. Een omgekeerd hoofd-schouderpatroon wijst op een beweging ruim boven de 1.30.

De markt bereikte in oktober 2022 een dieptepunt en herstelde zich van onder de 1,05 naar het huidige niveau. De koers vormde een reeks hogere toppen en hogere dieptepunten, typisch voor bullish markten, waardoor het moeilijk werd om een shortpositie in te nemen.

Zelfs de neklijn van het omgekeerde hoofd en schouders werd opnieuw getest, in een volgende stap om het bullish omkeringspatroon te bevestigen.

Naast het technische beeld in het voordeel van het pond, wijst het fundamentele beeld ook op hetzelfde resultaat. De twee centrale banken, de Bank of England en de Federal Reserve van de Verenigde Staten, bevinden zich op uiteenlopende wegen.

Enerzijds verhoogde de Bank of England tijdens haar laatste vergadering de bankrente met 50 basispunten. Aan de andere kant pauzeerde de Fed en de trend zal zich waarschijnlijk voortzetten.

Al met al wordt er op het pond geboden via het FX-dashboard en is er meer ruimte voor de GBP/USD om vooruit te gaan, ongeacht wat de NFP-gegevens vandaag laten zien.