De wisselkoers van het paar USD/JPY daalde na het sterke ADP-banenrapport. Het trok zich terug naar een dieptepunt van 144, wat een paar punten lager was dan het hoogste punt van deze week op 145,06. Het paar blijft ongeveer 4% boven het laagste niveau in juni.

Amerikaanse NFP-gegevens in het verschiet

Het grootste forexnieuws van donderdag was het verrassende Amerikaanse banenrapport van ADP. In een rapport zei het bedrijf dat de Amerikaanse economie meer dan 459.000 banen creëerde, het hoogste cijfer in maanden.

De lezing was beter dan wat de meeste analisten hadden verwacht. Het signaleerde dat de Amerikaanse economie nog steeds groeide. Het belangrijkste is dat het rapport verscheen een dag voordat de VS de laatste non-farm payrolls (NFP)-gegevens zou publiceren.

Economen zijn van mening dat de Amerikaanse economie in juni meer dan 200.000 banen heeft gecreëerd, terwijl het werkloosheidspercentage ongewijzigd bleef op 3,7%. In het verleden hadden de ADP- en officiële NFP-nummers weinig correlatie.

Sterke NFP-gegevens zullen de Federal Reserve de impuls geven die ze nodig heeft om de rentetarieven de komende maanden te blijven verhogen. Deze agressieve toon komt overeen met wat de Fed-notulen woensdag lieten zien. Als zodanig is de kans groot dat de Fed deze maand met 0,25% of 0,50% zal verhogen.

De koers van USD/JPY reageerde ook op de laatste cijfers over de uitgaven van Japanse huishoudens. Volgens het statistiekbureau daalden de gezinsbestedingen in mei met 1,1%, erger dan de mediane verwachte stijging van 0,5%. Deze maandelijkse daling vertaalde zich in een daling van 4% ten opzichte van de voorgaande maand.

Technische analyse USD/JPY

USD/JPY-grafiek door TradingView

De 4H-grafiek laat zien dat het paar USD/JPY de laatste tijd iets is teruggelopen, nu investeerders inschatten op interventies van de Bank of Japan. Het is iets onder het exponentiële voortschrijdend gemiddelde over 50 periodes gekomen. Het blijft scherp boven de 100-dagen MA.

De Relative Strength Index (RSI) is van het overboughtniveau naar de huidige 40 gegaan. Het belangrijkste is dat het een dalend wigpatroon heeft gevormd, wat meestal een bullish teken is. Daarom zal het pair waarschijnlijk een bullish breakout doormaken, aangezien kopers mikken op het hoogste punt van het jaar tot nu toe van 145.