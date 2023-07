Technische analyse Solana prijs wijst op stijging van 20%

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

Solana was deze week een van de best presterende grote cryptocurrencies. Het SOL-token zette zijn rally op zaterdag voort en bereikte een hoogtepunt van $22,45, het hoogste niveau sinds 7 mei. Het is met meer dan 68% gestegen ten opzichte van het dieptepunt in juni van dit jaar, waardoor het een marktkapitalisatie heeft van meer dan $8,9 miljard.

Solana DeFi TVL herstelt langzaam

Copy link to section

De activiteit in het ecosysteem van Solana maakt langzaam een comeback na een sterke daling in november vorig jaar. Die daling vond plaats na de ineenstorting van FTX en Alameda Research. Destijds werd onthuld dat de twee bedrijven grote investeerders waren in Solana en zijn grootste dApps zoals Serum.

Onlangs zijn er tekenen dat het ecosysteem van Solana een comeback maakt. De totale waarde vergrendeld (TVL) in zijn DeFi- ecosysteem bedraagt meer dan $1 miljard, een stuk lager dan $12 miljard, het hoogste punt ooit .

Solana’s DeFi TVL heeft een langzaam herstel doorgemaakt. Het is gestegen tot een hoogtepunt van 60 miljoen SOL, het hoogste niveau sinds oktober vorig jaar. In januari waren er slechts 26 miljoen SOL-tokens in het ecosysteem. Als gevolg hiervan zijn de geïnde dagelijkse vergoedingen van Solana de afgelopen maanden stabiel gebleven.

De grootste DeFi-protocollen in Solana zijn SPL Governance, Streamflow, Marinade Finance, Lido en Solend.

Uit aanvullende gegevens blijkt dat het volume van Solana de laatste tijd langzaam stijgt. Uit gegevens van CoinGecko blijkt dat het volume van Solana de afgelopen 24 uur meer dan $827 miljoen bedroeg. Het had de afgelopen dagen een volume van respectievelijk $849 miljoen en $234 miljoen.

Solana koersvoorspelling

Copy link to section

De dagelijkse grafiek laat zien dat de prijs van Solana plotseling is ontwaakt. Terwijl de prijs steeg, slaagde het token erin om het belangrijke weerstandsniveau van $16,12 om te zetten in een ondersteuningsniveau. De 25-daagse en 50-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA) staan op het punt een bullish crossover te vormen, terwijl de Relative Strength Index (RSI) boven het overboughtniveau is gekomen.

Solana zal waarschijnlijk blijven stijgen, aangezien kopers zich richten op het volgende belangrijke weerstandspunt op $26,40, het hoogste punt op 18 april. Deze prijs ligt ongeveer 20% boven het huidige niveau. Een beweging onder de steun bij $20 maakt de bullish weergave ongeldig.