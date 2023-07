AltSignals (ASI) voorspelling nu Bitcoin boven $30.000 blijft

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De prijzen van cryptocurrency zijn de afgelopen weken redelijk stabiel gebleven. Bitcoin is iets boven het weerstandspunt gebleven op $30.000, terwijl de totale marktkapitalisatie van alle digitale valuta’s boven de $1,2 biljoen is gebleven. Dit is een teken dat cryptocurrencies buitengewoon veerkrachtig zijn te midden van grote uitdagingen.

De veerkracht van cryptovaluta gaat door

Copy link to section

Cryptocurrencies hebben de afgelopen 13 maanden grote uitdagingen doorgemaakt. Terra en het ecosysteem stortten in mei vorig jaar in, wat leidde tot meer dan $40 miljard aan verliezen. Vervolgens daarna stortten Celsius en Voyager Digital in.

De andere grote crash in de crypto-industrie was FTX, de op dat moment op één na grootste crypto-uitwisseling qua waardering. Die stortte in november vorig jaar in, wat leidde tot miljarden dollars aan verliezen. Gelukkig heeft het nieuwe management gewerkt aan een rebranding en herstart van de beurs.

De meest recente uitdaging in de crypto-industrie is de regelgeving. In juni besloot de Securities and Exchange Commission (SEC) om Binance en Coinbase, twee van de grootste spelers ter wereld, aan te klagen. Hoewel cryptocurrencies daalden na de rechtszaak, zijn de meeste sindsdien met dubbele cijfers gestegen.

Bitcoin en andere cryptocurrencies zijn ook veerkrachtig gebleven nadat de Federal Reserve zijn meest agressieve toon in jaren begon. Het heeft de rentetarieven tijdens de pandemie verhoogd van bijna nul naar meer dan 5%.

Het is niet duidelijk of de prijs van Bitcoin zal blijven stijgen. Zoals ik in dit artikel schreef, moet Bitcoin in een omgeving met hoge volumes boven het hoogste niveau van het jaar tot nu toe komen om de bullish trend voort te zetten. Hoewel het een bullish vlagpatroon heeft gevormd, heeft het ook een dubbele top gecreëerd, wat meestal een bearish teken is.

Verkoop van AltSignals-tokens komt op stoom

Copy link to section

Een van de beste cryptonieuws was het recente succes van de tokenverkoop van AltSignals. De ontwikkelaars hebben onlangs de eerste fase van de tokenverkoop afgerond, waarin ze meer dan $1 miljoen hebben opgehaald.

Ze zijn nu overgegaan naar de tweede fase van de tokenverkoop, die ook meer dan $1,1 miljoen heeft opgebracht. De tweede fase is voor bijna 50% voltooid. Met name hebben kopers van de eerste fase van de tokenverkoop de waarde van hun tokens zien stijgen met 25%. Het token wordt verkocht voor 0,01875 USDT en de ontwikkelaars zullen het in het volgende deel van de verkoop met 12% verhogen.

Voor beginners: AltSignals is een toonaangevend bedrijf in de financiële dienstverlening dat draait om de snelgroeiende kunstmatige intelligentie industrie. Het is al een winstgevend bedrijf met duizenden klanten van over de hele wereld.

Het bedrijf biedt daghandelsignalen op cryptocurrencies, forex en andere financiële activa. Deze signalen komen voort uit de traditionele technische analyse. Nu draaien de ontwikkelaars naar AI, wat volgens hen een betere benadering van voorspellingen is.

Daarom is de ASI-tokenverkoop een belangrijk onderdeel van deze overgang. Na de verkoop wordt het platform een gedecentraliseerde autonome organisatie (DAO) waar houders kunnen stemmen op belangrijke kwesties en een deel van de winst kunnen nemen.

Verder krijgen ASI-tokenhouders meer functies in hun ecosysteem. Pro-houders met meer dan 50.000 tokens krijgen functies zoals volledige toegang tot de Actualize AI-tool, onbeperkte volglijsten en de mogelijkheid om passief inkomen te verdienen met de tokens. In deze whitepaper lees je meer over AltSignals.

Dus, is AltSignals een goede koop? Investeren in presale tokens is altijd een riskante zaak, aangezien de branche nog niet gereguleerd is. Daarom moet je voorzichtig zijn voordat je het token koopt, aangezien de waarde tot nul kan crashen. Er is echter ook een kans dat het zal stijgen, zoals we hebben gezien met andere tokens zoals Pepe en Keke. je kunt het ASI-token hier kopen.