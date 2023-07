Analyse NZD/USD en preview van RBNZ rentebeslissing

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De wisselkoers van NZD/USD steeg maandag en zette de post-non-farm payrolls (NFP)-gegevensprijsactie voort. Het pair steeg naar 0.6221, het hoogste punt sinds 22 juni, nu de focus verschuift naar de aanstaande beslissing van RBNZ.

Preview RBNZ tariefbeslissing

Copy link to section

De koers van NZD ten opzichte van de Amerikaanse dollar steeg licht nadat de VS zachte banencijfers publiceerde. Volgens het Bureau of Labor Statistics (BLS) voegde de economie in juni meer dan 209.000 banen toe, minder dan de verwachte stijging van 230.000. Het bureau verlaagde ook het aantal gecreëerde banen in mei en april.

De meeste analisten waren om twee belangrijke redenen overrompeld. Ten eerste waren de afgelopen paar banenrapporten beter dan schattingen. Ten tweede, een dag eerder, toonde een rapport van ADP aan dat de particuliere sector in juni meer dan 400.000 banen heeft toegevoegd.

Ondanks de misser van het banenrapport geloven analisten dat de Fed de rentetarieven zal blijven verhogen aangezien de inflatie boven de 2% blijft. Het volgende belangrijke USD-nieuws komt op woensdag wanneer de VS de laatste cijfers over de consumenteninflatie publiceert.

Ander belangrijk forex-nieuws zal het aanstaande rentebesluit van de Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) zijn. De meeste economen verwachten dat de RBNZ de rente ongewijzigd laat op 5,50%.

De beslissing komt op een moeilijk moment voor de Nieuw-Zeelandse economie. Recente gegevens toonden aan dat de economie van het land in het eerste kwartaal in een recessie wegzakte doordat de inflatie op een hoog niveau bleef en de tarieven stegen. De RBNZ heeft de tarieven verhoogd van bijna nul tijdens de pandemie tot 5,50%.

Daarom zouden meer renteverhogingen het land dieper in een recessie kunnen duwen. Het belangrijkste is dat de inflatie in Nieuw-Zeeland in het eerste kwartaal is gedaald tot 6,7%.

Technische analyse NZD/USD

Copy link to section

De dagelijkse grafiek laat zien dat het paar NZD naar USD de afgelopen maanden in een langzame neerwaartse trend zat. Het is verplaatst tussen het aflopende kanaal dat in zwart wordt weergegeven. Het paar is iets boven de 25-daagse en 50-daagse voortschrijdende gemiddelden gestegen. Verder is de MACD boven het neutrale punt gekomen.

Daarom zal het paar waarschijnlijk in deze range blijven in de aanloop naar het rentebesluit van RBNZ. De belangrijkste ondersteunings- en weerstandsniveaus om naar te kijken zijn 0.5970 en 0.6320. Een beweging onder de steun zorgt ervoor dat het zakt naar de volgende belangrijke steun op 0,5900.