Geografische aanduiding zorgt voor sterke stijging van wereldprijs Kashmiri-saffraan

Kashmiri-saffraan (in een groot deel van India in de volksmond ‘kesar’ genoemd) is ongetwijfeld een van de ware geneugten van het leven.

Onmiskenbare diepdonkerpaarse bloemen; de bedwelmende geur van uitgestrekte, zonovergoten velden; en de betoverende smaak van de iconische, rijke goudkleurige snaren van het geoogste gewas, hebben Kashmiri kesar een heilige reputatie gegeven.

Het kruid wordt gekweekt op een hoogte van 1.600 m tot 1.800 m boven zeeniveau en is diep verweven met de traditionele Kashmiri en vele andere stijlen van de Indiase keuken.

Eeuwenlang al wordt het ook veel gebruikt vanwege de therapeutische eigenschappen als antioxidant en ontstekingsremmend.

Hoe rustig het beeld van eindeloze hectares ‘rood goud’ ook lijkt, de wereldmarkt voor de meest waardevolle specerij ter wereld is aanzienlijk turbulenter gebleken.

Internationale concurrentie en de benarde situatie van lokale boeren

Hoewel de aardse, bitterzoete en subtiele smaak van Kashmiri kesar klanten heeft gevonden in de Verenigde Staten, Canada en Europa, wordt de positie naar verluidt belegerd door de aanval van producten die vermomd zijn als afkomstig uit de meest noordelijke staat van India.

Volgens een rapport van Sutanuka Ghosal, redacteur van The Economic Times, bevestigde Irfan Kungwani, de eigenaar van Data Kesar:

“Saffraan uit Iran zorgt voor veel problemen op de wereldmarkten voor Indiase saffraan. Het werd verkocht als saffraan uit Kasjmir.“

Als gevolg hiervan worstelden Indiase boeren in een zware strijd tegen een overweldigende overvloed aan producten van het Kashmir-merk, wat heeft geleid tot kunstmatig gematigde marktprijzen.

In combinatie met andere factoren, zoals ‘biotische en abiotische stress’ en vochtmismatches, had de lage kosten-batenverhouding invloed op upstream-activiteiten, wat leidde tot dalende productiviteit, een aanhoudende afname van het areaal en ook andere ongewenste domino-effecten.

Deze aanhoudende daling van het teeltareaal is geen nieuw fenomeen, waarbij de regering van India opmerkte dat de teelt van kesar met meer dan een derde was afgenomen van 5.707 hectare in 1996-97 tot 3.785 hectare in 2010-11.

De regering van India en lokale overheidsfunctionarissen hebben de balans opgemaakt van de existentiële bedreiging voor de industrie en hebben ondersteunende maatregelen genomen om zowel boeren te beschermen als de gouden oogst op het wereldtoneel te onderscheiden.

Geografische aanduiding (GI) tag

In het jaar 2020 deed zich een keerpunt voor toen de centrale overheid een geografisch indicatorlabel uitgaf voor de Kashmiri-oogst vanwege zijn uitzonderlijke reputatie en unieke kenmerken.

Het GI-label onderscheidde producten uit Kasjmir van de concurrentie en verhoogde de zichtbaarheid ervan op het wereldtoneel.

Dit heeft op zijn beurt boeren en leveranciers in staat gesteld hogere vergoedingen te zoeken.

Bovendien verwacht Ashraf Wani van India Today dat deze stap een einde zal maken aan vervalsing op de internationale markt.

Om de sector verder te ondersteunen, werd het eerste hightech Spice Park opgericht in het Pampore-district van Jammu en Kasjmir, dat wetenschappelijke testen, sorteren, verpakken en kwaliteitscontrolediensten bood.

Altaf Ajaz Andrabi, directeur van het landbouwdepartement van Kasjmir, merkte op:

“Van bloemen plukken tot e-marketing, elke faciliteit is beschikbaar in dit park onder één dak… De GI-tag is ook een pluim op de hoed.“

Echter, in 2022, gezien de concurrentie van verkeerd gelabelde producten, worstelde Kashmiri Kesar nog steeds om zijn draai te vinden, met een opbrengst van ongeveer ₹2 lakh (ongeveer $2.421) per kilogram.

Toch lijken de aanhoudende inspanningen van beleidsmakers, overheidsfunctionarissen en lokale boeren nu hun vruchten af te werpen.

Zoals algemeen werd verwacht, lijken de internationale markten de authentieke Kashmiri kesar zeer te waarderen, met prijzen die binnen een jaar met 63% exploderen tot ₹3,25 lakh (ongeveer $ 3.933) per kilogram.

Ghosal voegde toe:

“…de Kashmiri-oogst wordt duidelijk gezien als het echte artikel… dat een opwekking voorschrijft.“

Verder, zo merkte het rapport op, zou 10 gram Kashmiri-saffraan nu het equivalent van 47 gram zilver opleveren.

Wat gebeurt er nu?

In de komende jaren willen de Indiase autoriteiten het totale jaarlijkse oogstvolume uitbreiden van de huidige 18 ton met ongeveer 50%.

Met de introductie van de GI-tag is de vraag naar Kashmiri kesar aanzienlijk gestegen, terwijl de landbouwproductiviteit ook enorm is verbeterd dankzij nieuwe investeringen, waardoor een onschatbare bron van inkomsten is veiliggesteld voor lokale boeren in Kasjmir.