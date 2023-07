Zal de Fed de rente verhogen, gezien de zwakste toename van particuliere banen sinds december 2020?

Mircea Vasiu is een marktanalist voor Invezz die al tien jaar over de aandelenmarkt en valutahandel schrijft. Mircea maakt… lees meer

Afgelopen vrijdag stelden de Non-Farm Payrolls (NFP) data marktpartijen teleur. Het bleek dat de Amerikaanse economie in juni minder banen creëerde dan economen hadden verwacht, en dus kreeg de Amerikaanse dollar een klap.

Om preciezer te zijn, economen verwachtten 224.000 nieuwe banen in juni – het resultaat was 208.000.

Niet veel verschil, zou je denken, toch? Maar zoals bijna altijd het geval is, zijn de details belangrijker dan de daadwerkelijke release.

Dit keer toonden de details van het rapport van juni een verzwakkende arbeidsmarkt. De gegevens van zowel april als mei werden in totaal met 110.000 naar beneden bijgesteld. Dit is veel, gezien op de manier waarop de markten evolueerden op basis van eerdere rapporten. Het is ook veel als we kijken naar de vertraging tussen renteverhogingen en het reactievermogen van de financiële markten.

De vertraging is dus een probleem voor een centrale bank met een dubbel mandaat: prijsstabiliteit en banencreatie.

Als de arbeidsmarkt, die achterblijft, tekenen van zwakte vertoont, waarom zou de Fed dan in juli de rente verhogen? Misschien hebben de gegevens over privébanen betrekking op de centrale banken, aangezien deze in juni de laagste winsten lieten zien sinds december 2020.

Dat gezegd hebbende, de Fed heeft een zware taak. De Amerikaanse economie blijft immers nieuwe banen toevoegen, ondanks het toenemende aantal economen dat een recessie verwacht.

Dus kan de Fed de rente in juli verhogen?

Onwaarschijnlijk.

Het inflatierapport van woensdag is de sleutel

Men zou kunnen zeggen dat het deel van het mandaat van de Fed om banen te creëren is bereikt. De veerkracht van de arbeidsmarkt spreekt immers voor zich.

Het probleem is echter dat het werkloosheidspercentage een achterblijvende economische indicator is. Het zou dus zomaar kunnen dat de arbeidsmarkt geen tijd had om te reageren op de renteverhogingen van de Fed.

Dat geeft de Fed de tijd om zich te concentreren op het andere deel van het mandaat: prijsstabiliteit. Aanstaande woensdag wordt het inflatierapport van juni verwacht.

Als de inflatie blijft dalen, zoals uit andere gegevens blijkt, zal de Fed moeite hebben om de rente in juli te verhogen. Daarom zal de bearish trend in de Amerikaanse dollar waarschijnlijk deze week worden hervat.