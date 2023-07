Zimbabwaanse dollar stijgt ten opzichte van USD: Vooruitzichten voorafgaand aan verkiezingen

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De Zimbabwaanse dollar is de afgelopen weken sterker geworden ten opzichte van de Amerikaanse dollar nu investeerders zich richten op de komende algemene verkiezingen. De USD naar ZWL zakte naar 5.425, het laagste niveau sinds 13 juni van dit jaar. Het piekte op meer dan 7.143 in juni.

Zimbabwaanse verkiezingen voor de boeg

Copy link to section

De Zimbabwaanse dollar was dit jaar een van de slechtst presterende valuta’s. Het is met bijna 100% gedaald doordat de zorgen over de economie verslechterden. Ten eerste zijn de prijzen van enkele van de belangrijkste exportproducten dit jaar gedaald.

Tegelijkertijd zijn veel mensen in Zimbabwe overgestapt op de veiligheid van de Amerikaanse dollar, nadat ze de koopkracht van de ZWL drastisch zagen dalen. Hierdoor staat de lokale valuta onder grote verkoopdruk naarmate het tekort aan dollars escaleert.

De volgende belangrijke katalysator voor de Zimbabwaanse dollar zijn de komende verkiezingen, die gepland staan voor 23 augustus. Emmerson Mnangagwa, de gevestigde exploitant, concurreert met tien andere kandidaten.

Hij wedijvert met de regerende ZANU PF-partij. Oppositieleider op lange termijn, Nelson Chamisa, is zijn grootste tegenstander. Hij won 44% bij de laatste verkiezingen in 2018 en hij hoopt nu dat de verslechterende economie meer jonge mensen zal aanzetten om op hem te stemmen.

Er zijn voorlopig geen levensvatbare peilingsgegevens, hoewel de meeste analisten verwachten dat het een hecht gevecht zal worden. Veel jongeren zouden voor Chamisa kunnen kiezen aangezien het slecht gaat met de economie. De Zimbabwaanse dollar verliest steeds meer waarde terwijl stroomuitval gemeengoed is geworden.

Vooruitzichten voor de Zimbabwaanse dollar

Copy link to section

USD naar ZIM-dollar

De Zimbabwaanse dollar stond de afgelopen jaren onder druk doordat de vraag naar de munt verzwakte. De munt is verzwakt terwijl de aandelenmarkt in Harare dit jaar een van de beste prestaties laat zien. De primaire index is dit jaar met meer dan 800% gestegen en presteerde beter dan de MSCI-wereldindex.

De robuuste prestaties van de markt hebben geen buitenlandse investeerders aangetrokken die bang zijn voor devaluatie van de valuta, valutacontroles en lage liquiditeit.

Ik geloof dat de huidige sterkte van de Zimbabwaanse dollar niet lang zal duren, vooral niet met de komende verkiezingen. Hoewel de valuta zou kunnen stijgen als de oppositie wint, zullen deze winsten van korte duur zijn, aangezien het omdraaien van de economie niet eenvoudig is.

Zimbabwe heeft nog steeds een driecijferige inflatie en het totale werkloosheidspercentage is gestegen tot meer dan 20%. Het werkelijke cijfer, inclusief ondertewerkstelling, is schrikbarend hoger dan de officiële cijfers.

Daarom vermoed ik dat de Zimbabwaanse dollar de bearish trend zal hervatten in de aanloop naar de komende verkiezingen naarmate de kapitaalvlucht toeneemt. Als dit gebeurt, zal de koers van het paar USD naar ZWL waarschijnlijk het hoogste punt van het jaar op 7.143 opnieuw testen.