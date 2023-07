Chancer-wedplatform zal klaar zijn vóór einde van EPL-seizoen 2023-24

Charles is een verslaggever voor Invezz. Hij heeft een diploma in mechatronica, maar was geïntrigeerd door de fascinerende wereld… lees meer

Nu de wedstrijden van de Engelse Premier League (EPL) voor 2023-24 al bekend zijn, komt het nieuwe EPL-seizoen snel dichterbij. Gokkers zijn al bezig met het bedenken van strategieën voor de 380 wedstrijden die eraan komen.

Naast de spannende wedstrijden krijgen EPL-fans de kans om voor het einde van het seizoen Chancer, ‘s werelds eerste gedecentraliseerde goksite, te gebruiken om op hun favoriete teams te wedden.

EPL-seizoen 2023-24

De Engelse Premier League 2023/24 wordt het 32e seizoen van de Premier League en het 125e algemeen van de hoogste divisie van het Engelse voetbal. In het schema dat op 15 juni 2023 om 9.00 uur BST is vrijgegeven, zal de titelverdediger, Manchester City, Engelse geschiedenis schrijven als ze vier opeenvolgende kampioenschappen winnen, waarmee ze de eerste herenclub zijn die dit doet.

Twintig teams zullen strijden in de competitie. De teams bestaan uit de zeventien beste teams van het vorige seizoen en de drie teams die zijn gepromoveerd vanuit het kampioenschap. De gepromoveerde teams zijn Burnley, Luton Town en Sheffield United.

Tussen 13 januari en 30 januari 2024 zijn er geen Premier League-wedstrijden, waarmee dit seizoen het derde seizoen is met een winterstop. De zomerse transferperiode begint op 14 juni 2023 en sluit op 1 september 2023 om 23.00 uur BST.

Wat je moet weten over Chancer

Chancer is een peer-to-peer gokplatform op maat dat tot doel heeft de gaming- en gokindustrie op zijn kop te zetten. Het is gebaseerd op de Ethereum-blockchain en is op een aantal manieren uniek ten opzichte van andere systemen in deze industrie.

Het eerste dat Chancer heeft gedaan, is het idee van sociaal wedden introduceren, waarmee gebruikers hun eigen markt kunnen vormen voor zo ongeveer alles. Daarna kunnen gebruikers het verspreiden onder andere gebruikers en er misschien geld aan verdienen.

Ten tweede stelt dit op blockchain gebaseerde platform gebruikers in staat live streaming te bekijken om op de hoogte te blijven van de status van hun weddenschappen. Bovendien is het iets veiliger omdat objectieve moderators toezicht houden op de gepersonaliseerde wedbriefjes.

Om toegang te krijgen tot Chancer, heeft men CHANCER-tokens nodig. De tokens kunnen worden gekocht in de momenteel lopende presale van Chancer of in crypto-uitwisselingen zodra het token wordt vermeld. je kunt de lijst met de beste crypto-uitwisselingen hier bekijken. De early adopter zal niet alleen profiteren van winst, aangezien de waarde van het token hoger zal zijn aan het einde van de voorverkoop en hoogstwaarschijnlijk hoger zal worden na notering op cryptocurrency-uitwisselingsplatforms.

In de huidige presale fase (fase 1) is de waarde van één CHANCER-token $0,01, hoewel geïnteresseerde partijen de BUSD stablecoin moeten gebruiken om deze tijdens de presale te kopen.

Waarom investeren in Chancer?

Chancer is ‘s werelds eerste gedecentraliseerde platform voor het maken van voorspellende markten en het zal zeker een keerpunt zijn voor de gokindustrie. In tegenstelling tot traditionele gokplatforms, biedt Chancer gebruikers de mogelijkheid om hun eigen weddenschappen te plaatsen op letterlijk alles, inclusief competities tussen vrienden. Bovendien kunnen de gebruikers hun eigen kansen instellen en deelnemers uitnodigen om deel te nemen.

Al deze voordelen zullen naar verwachting Chancer ertoe aanzetten om een top gokplatform te worden, vooral voor het zeer bekeken EPL-seizoen en het NFL-seizoen dat begin september 2023 van start gaat.

CHANCER-tokenhouders zullen het meeste halen uit het succes van het platform, aangezien ze de kans krijgen om weddenschappen te plaatsen en ermee te verdienen of zelfs deel te nemen aan weddenschappen die door andere gebruikers zijn gemaakt. Bovendien kunnen de houders hun tokens ook op beurzen verhandelen.