Crypto angst- en hebzuchtindex loopt vast, Chancer tokenverkoop brengt $700.000 op

Cryptocurrencies bewogen de afgelopen twee weken zijwaarts, waarbij Bitcoin boven het belangrijke niveau van $30.000 zweefde. De meeste altcoins zijn ook binnen een krap bereik gebleven, waarbij de volumes fors lager zijn gebleven. Deze prijsactie zou een stilte voor de storm kunnen zijn in de crypto-industrie.

Index van angst en hebzucht stokt

Een snelle blik op de belangrijkste indicatoren in de financiële sector geeft meer duidelijkheid over de toestand van de markt. De nauwlettend in de gaten gehouden crypto angst- en hebzuchtindex is op het neutrale niveau van 56 gebleven. Het bevond zich een paar weken geleden in de hebzuchtzone.

Tegelijkertijd is de Amerikaanse dollarindex gedaald tot $102, terwijl de VIX-index stabiel blijft onder de $20. Ondertussen is de angst- en hebzuchtindex, die wordt bijgehouden door CNN Money, verplaatst naar het gebied van extreme hebzucht.

Bitcoin en andere cryptocurrencies zijn binnen een krap bereik gebleven terwijl investeerders de recente ETF-aanvragen beoordelen. De meeste analisten zijn van mening dat de SEC de nieuwe aanvragen zal accepteren vanwege de toezichtclausules die het bedrijf heeft ingevoerd. Dit is een belangrijke clausule die bedoeld is om marktmanipulatie te voorkomen.

Hoewel de SEC in deze situatie een belangrijke entiteit is, heeft zij niet het laatste woord over de ETF-aanvraag. Een rechter in de VS zou kunnen beslissen in het voordeel van Grayscale, de maker van het GBTC Fund. Het bedrijf klaagde de SEC aan wegens het afwijzen van zijn plan om GBTC om te zetten in een ETF.

Al met al zou een spot Bitcoin ETF kunnen leiden tot meer vraag naar Bitcoin, aangezien deze bedrijven munten in bewaring geven. Op de lange termijn vragen analisten zich echter af of er voldoende institutionele vraag naar de munt zal zijn.

De volgende belangrijke katalysator voor Bitcoin en andere cryptocurrencies zullen de komende Amerikaanse consumenteninflatiegegevens zijn. Een teken dat de inflatie sneller daalt dan geschat, zal een goede zaak zijn voor cryptocurrencies, omdat het de urgentie van meer renteverhogingen zal verminderen.

Verkoop van Chancer-tokens gaat door

Ondertussen heeft Chancer, een nieuw bedrijf in de cryptocurrency-industrie, meer dan $730.000 opgehaald in een van de meest succesvolle tokenverkopen van het jaar. Het heeft in minder dan een maand meer dan 73 miljoen tokens verkocht, wat aangeeft dat er veel vraag is naar het token.

Chancer is een bedrijf dat de snelgroeiende industrie van sportweddenschappen en -voorspellingen probeert te verstoren. De ontwikkelaars creëren een gokplatform dat wordt aangedreven door blockchain-technologie.

Naast sportweddenschappen kunnen gebruikers van Chancer hun eigen markten in het ecosysteem creëren. Een groep vrienden kan bijvoorbeeld een gokmarkt creëren en vervolgens geld verdienen terwijl mensen hun weddenschappen plaatsen.

Het andere belangrijke kenmerk van het ecosysteem is decentralisatie. In tegenstelling tot bedrijven zoals Bwin en DraftKings die centraal worden beheerd, zullen de tokenhouders van Chancer veel beslissingen moeten nemen. Ze zullen ook deelnemen aan het delen van de winst van het platform.

Is Chancer een goede koop?

Chancer is een platform dat een enorme industrie met een waarde van miljarden dollars verstoort. Sportweddenschappen en -voorspellingen hebben ook miljarden gebruikers over de hele wereld. Daarom, als de ontwikkelaars een goed platform creëren, is de kans groot dat het de komende jaren marktaandeel zal winnen.

De marktkans maakt Chancer een goed token om in te investeren. Er zijn echter ook risico’s verbonden aan het investeren in het token. Er zijn bijvoorbeeld regelgevende risico’s, zoals we zagen bij de recente SEC-rechtszaken tegen Coinbase en Binance.

Als onderdeel van deze regelgevingsrisico’s bestaat de mogelijkheid dat sommige Amerikaanse beurzen bang zijn om het te noteren. Toch denk ik dat de kansen voorlopig groter zijn dan de risico’s. In het verleden hebben we enkele kleine cryptocurrencies zoals Pepe en Keke zien stijgen na hun debuut. Daarom moet je slechts een klein percentage van je geld toewijzen aan Chancer en andere tokens. Je kunt hier tokens kopen in de Chancer presale.