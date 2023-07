Voorspelling goudprijs na stijging van 4,93% in eerste helft van het jaar

Mircea Vasiu is een marktanalist voor Invezz die al tien jaar over de aandelenmarkt en valutahandel schrijft. Mircea maakt… lees meer

De eerste helft van het handelsjaar ligt achter ons en grondstoffen presteerden ondermaats. Slechts twee hebben tijdens de periode een positief rendement behaald: goud en lithium.

Lithium won 10,81% dankzij de sterke vraag naar elektrische voertuigen. Het is een belangrijk onderdeel van batterijen voor elektrische voertuigen en de sterke vraag heeft de prijs doen stijgen.

Goud is de andere grondstof die in de eerste zes maanden van het jaar een positief rendement opleverde. Het steeg 4,93% in deze periode, en traders vragen zich af wat er nu gaat gebeuren.

Recente PMI-gegevens wijzen op een mogelijke economische recessie

De PMI-gegevens in de Verenigde Staten suggereren dat de grootste economie ter wereld in recessiegebied terecht zou kunnen komen. Sterker nog, zelfs de Federal Reserve acht het mogelijk dat een milde recessie de prijs is die betaald moet worden om de inflatie omlaag te brengen.

Ook daalden de wereldwijde PMI-gegevens, een toekomstgerichte economische indicator voor grondstoffen, tot 48,8 in juni, na 49,6 in mei.

Dit zou goed nieuws kunnen zijn voor goudbeleggers, omdat goud historisch gezien goed heeft gepresteerd tijdens recessieperiodes.

$2000 is een cruciaal niveau

Goud slaagde er drie keer op rij niet in om boven de $2000 te blijven. Het stuitte op weerstand rond het niveau van $2080 toen verkopers de prijs naar beneden duwden.

De bullish bias blijft echter bestaan zolang de prijs boven het vorige laagste punt blijft. Als zodanig kunnen we alleen spreken van een bearish breakout bij een dagelijkse afsluiting van minder dan $1.800.

Men kan ook spreken van een drievoudig toppatroon, gezien de drie keer dat de markt faalde op $2080. Als dat het geval is, zou een afsluiting onder de $1800 moeten leiden tot meer verkopen en kan de markt dalen tot onder de dieptepunten van 2022.