India’s IIP in mei duidt op gezonde fabrieksactiviteit en herstellende consument

Shivam begon zijn financiële analyse carrière in Mumbai, waar hij inflatiegegevens analyseerde en dagelijkse macro-economische beoordelingen over staatsbegrotingen schreef.… lees meer

India’s IIP-groei (Index of Industrial Production) steeg in mei 2023 tot een hoogste punt in drie maanden van 5,2% op jaarbasis, na een gestage prestatie in mijnbouw, productie en elektriciteitsproductie.

Dit was een scherpe matiging ten opzichte van 19,7% een jaar geleden, maar verbeterde ten opzichte van 4,5% in april 2023.

Jaarcijfers moeten echter met de nodige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd, aangezien de plotselinge piek in mei 2022 een anomalie was die werd veroorzaakt door het post-covid-basiseffect.

De verbetering van de elektriciteitsproductie was de eerste positieve lezing in twee maanden, wat bijdroeg aan het marktoptimisme.

Bron: MOSPI, GOI

Sectorale uitsplitsing

Copy link to section

Bron: MOSPI, GOI

Na een matiging in maart 2023, bleef de productiesector een positief momentum vertonen, met een stijging van 4,9% op jaarbasis in april 2023 tot 5,7% in de laatste druk.

Binnen de productiesector presteerde de component basismetalen sterk, met een groei van 9,6% op jaarbasis in mei 2023.

Hoewel de mijnbouwproductie is afgenomen ten opzichte van het huidige jaar met 9% in januari 2023, blijft de sector een robuuste groei vertonen, met 6,4% in mei 2023, vergeleken met 5,1% in april 2023 en 11,2% in mei 2022.

De elektriciteitsproductie steeg licht met 0,9% na dalingen in de voorgaande twee maanden.

Dit is een positieve ontwikkeling, hoewel de verbetering sterk is afgenomen van 23,5% op jaarbasis in mei 2022, wat opnieuw grotendeels werd beïnvloed door de ongebruikelijke omstandigheden rond de wereldwijde gezondheidscrisis.

Op gebruik gebaseerde classificatie

Copy link to section

Bron: MOSPI, GOI

Al met al zijn de primaire goederen in 2023 grotendeels afgenomen, tot een hoogtepunt van 9,8% in januari 2023 en een dieptepunt van 1,9% in april 2023.

In het laatste rapport was de categorie echter getuige van een stevige stijging tot 3,5% op jaarbasis.

Door de hernieuwde nadruk op kapitaaluitgaven door beleidsmakers en de centrale overheid, zijn kapitaalgoederen en infrastructuur in mei 2023 hoger opgeschoven, hoewel de laatste matigde van 15% op jaarbasis in de voorgaande maand naar 14% op jaarbasis.

Kapitaalgoederen veerden sterk op en stegen tot 8,2% op jaarbasis, tegen 4,6% op jaarbasis in de voorgaande maand, maar nog steeds onder de 9,1% in maart 2023.

Deze categorie daalde van een onnatuurlijk hoge stijging van 53,3% op jaarbasis in mei 2022.

Consumentengoederen

Copy link to section

Het belangrijkste resultaat kwam uit het consumentensegment, dat is opgesplitst in duurzame goederen en niet-duurzame goederen.

Duurzame consumptiegoederen stegen 1,1% hoger en lieten voor het eerst in zes maanden een positieve afdruk zien.

Dit was een belangrijke stimulans voor het sentiment in de sector en belooft veel goeds voor de toekomstige fabrieksproductie.

De categorie niet-duurzame consumptiegoederen bleef een gezonde groei doormaken met een productiestijging van 7,6%, hoewel dit een matiging was ten opzichte van de 10,8% in april 2023.

Dit is echter nog steeds aanzienlijk, aangezien het de tweede opeenvolgende maand van hoge groei was, aangezien de sector niet-duurzame consumentengoederen plotseling was gekrompen van 12,5% op jaarbasis in februari 2023 tot -2,7% in maart 2023.

Dat gezegd hebbende, de recente Refinitiv-Ipsos India Primary Consumer Sentiment Index (PCSI) die eind juni werd gepubliceerd, verzwakte met 2,6%.

Laatste opmerkingen

Copy link to section

Mijnbouw en productie waren de belangrijkste drijfveren achter de verbetering van de IIP.

De IIP was in maart 2023 gedaald tot 1,7% op jaarbasis, wat suggereert dat met twee opeenvolgende maanden van groei van 4,5% op jaarbasis en 5,2% op jaarbasis, elk onmiddellijk gevaar van een langdurige industriële vertraging waarschijnlijk is afgewend.

De exportvraag blijft echter zwakker dan normaal, gezien de vertraging van de wereldwijde groei en het grotendeels agressieve monetaire beleid in verschillende partnerlanden.

Dit wordt opgevangen door de eerste tekenen van een ommekeer in de binnenlandse consumentenvraag, die op zijn beurt een positief domino-effect zal hebben op de toekomstige industriële bedrijvigheid.

Verder kan het besluit van de Reserve Bank of India om de verkrapping te onderbreken gunstig blijven voor kapitaalinvesteringen.

Om het herstel van de industriële productie te ondersteunen, werken ambtenaren van de Indiase regering ten slotte aan een groot aantal beleidsmaatregelen om de financiële inclusie te verbeteren, een diepere toegang tot de schuldmarkten te vergemakkelijken en micro-, kleine en middelgrote ondernemingen in staat te stellen nieuwe en innovatieve kapitaalmogelijkheden te benutten.