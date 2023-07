Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De aandelenkoers van Yes Bank (NSE: YESBANK) heeft de afgelopen maanden een sterk herstel doorgemaakt toen beleggers de dip van het aandeel kochten. Het aandeel steeg deze week naar ₹18, het hoogste niveau sinds 3 maart van dit jaar. In totaal zijn de aandelen van de Indiase midcapbank dit jaar met meer dan 20% gestegen ten opzichte van het laagste punt.

Yes Bank turnaround gaat door

Yes Bank heeft een turnaround-strategie geïmplementeerd nadat het bedrijf in 2020 op instorten stond. De bank heeft de meest giftige schulden verkocht aan JC Flowers, een toonaangevend private-equitybedrijf.

Ook haalde Yes Bank extra kapitaal op bij Carlyle Group en Advent, twee van de grootste private equity-bedrijven. De twee PE-bedrijven zijn nu enkele van de grootste aandeelhouders van het bedrijf.

De turnaround strategie werd vorige maand voortgezet toen Yes Bank aankondigde dat het $305 miljoen zal ophalen door schuldbewijzen te verkopen. Het bedrijf hoopt deze middelen te gebruiken om de balans op te krikken en verder te groeien.

De turnaround strategie van Yes Bank zal enige tijd in beslag nemen, zoals de meest recente inkomsten lieten zien. Uit het rapport bleek dat de nettowinst van Yes Bank vorig kwartaal daalde van 367,46 crore naar ₹202,4 crore. Het bedrijf wijt de zwakke prestatie aan hogere kredietvoorzieningen.

Analisten en investeerders zijn optimistischer over grote Indiase banken in vergelijking met small-capinstellingen zoals Yes Bank. Dit verklaart waarom Yes Bank slechter presteerde dan zijn tegenhangers in de banksector met een grote marktkapitalisatie, zoals ICICI, HDFC en State Bank of India (SBI).

Yes Bank aandeel versus grote banken

Vooruitkijkend zal YES Bank de laatste cijfers op 20 juli publiceren. Daarvoor ligt de focus op Amerikaanse banken als JP Morgan, Citigroup en Wells Fargo.

Yes Bank voorspelling aandelenkoers

De dagelijkse grafiek laat zien dat de aandelenkoers van Yes Bank de afgelopen maanden een sterke bullish trend heeft doorgemaakt. Het is dit jaar met meer dan 20% gestegen ten opzichte van het laagste niveau. De aandelen hebben een stijgend kanaal gevormd dat in groen wordt weergegeven.

Het aandeel is boven de 25-daagse en 50-daagse voortschrijdende gemiddelden gestegen. Het is ook verplaatst naar de bovenkant van het stijgende kanaal dat in groen wordt weergegeven. De MACD zit sinds februari dit jaar in een sterke opwaartse trend.

Het aandeel zal waarschijnlijk blijven stijgen, aangezien kopers zich richten op het belangrijkste weerstandsniveau van ₹18,50, het hoogste punt in maart. Het alternatieve scenario is waar de aandelen naar de onderkant van het kanaal zakken voor ₹16.