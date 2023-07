Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De wisselkoers van USD/JPY ligt op schema voor de slechtste wekelijkse prestatie sinds januari, aangezien de US dollar-index (DXY) bleef dalen. Het pair is de afgelopen zes dagen op rij gedaald en handelt nu op het laagste niveau sinds 24 mei. In totaal is het paar met meer dan 4,5% gedaald ten opzichte van het hoogste niveau dit jaar.

DXY-index daalt

Copy link to section

De prijs van USD/JPY bleef dalen na een reeks zwakke economische cijfers uit de VS. Uit economische cijfers bleek vrijdag dat de arbeidsmarkt aan het verzwakken was. De economie voegde in de loop van de maand meer dan 209.000 banen toe, minder dan de gemiddelde schatting van 230.000.

Een ander woensdag gepubliceerd rapport onthulde dat de inflatie in het land een neerwaartse trend vertoonde. De totale consumentenprijsindex (CPI) daalde van 4,1% in mei naar 3,0% in juni. Als deze trend doorzet, betekent dit dat de totale CPI in de komende maanden zal dalen tot het doel van de Fed van 2,0%.

Het risico voor de Fed is dat de Amerikaanse inflatie begin dit jaar onder nul zou kunnen komen. Een dergelijke stap zal er waarschijnlijk toe leiden dat de bank enkele van de recente renteverhogingen ongedaan maakt in een poging de inflatie te stimuleren en de economische groei te stimuleren.

De meeste analisten verwachten nu dat de Fed deze maand de rente met 0,25% zal verhogen, gevolgd door een langdurige pauze.

Vooruitkijkend zullen de volgende belangrijke katalysatoren voor de USD/JPY-prijs de rentebesluiten van de BoJ en de Fed van deze maand zijn. De Fed zal haar vergadering op 26 juli afronden, gevolgd door de vergadering van de BoJ op 28 juli.

Ik vermoed dat de BoJ de rente ongewijzigd laat en een versoepelende toon aanhoudt, aangezien de inflatie in het land ook aan het dalen is. In een notitie zeiden analisten bij ING:

“Kortom, deze beweging van het paar USD/JPY lijkt dus te worden gedreven door de private en niet door de publieke sector (dwz geen interventie) en zoiets als 138,25 lijkt een kortetermijndoelstelling voor USD/JPY.”

Voorspelling USD/JPY

Copy link to section

USDJPY-grafiek door TradingView

De wisselkoers van USD naar JPY vertoonde de afgelopen weken een sterke bearish trend. Het is gelukt om onder het stijgende kanaal te komen dat in groen wordt weergegeven. Verder is het onder de 25-daagse en 50-daagse voortschrijdende gemiddelden gekomen.

Het belangrijkste is dat het paar het belangrijke ondersteuningsniveau opnieuw heeft getest op 137,80, het hoogste niveau op 8 maart. De Relative Strength Index (RSI) is dicht bij het oversold-niveau gekomen. Daarom vermoed ik dat de uitverkoop zal beginnen te matigen en de onderkant van het kanaal opnieuw zal testen.