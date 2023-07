Zal de Fed de rente in juli verhogen ondanks sterkere vertraging van inflatie in de VS?

Mircea Vasiu is een marktanalist voor Invezz die al tien jaar over de aandelenmarkt en valutahandel schrijft. Mircea maakt… lees meer

Financiële marktdeelnemers hebben gewacht op de publicatie van het inflatierapport van juni in de VS om zich te positioneren voor het volgende besluit van de Federal Reserve. Ze werden niet teleurgesteld, want uit het CPI-rapport bleek dat de inflatie in de Verenigde Staten meer is vertraagd dan verwacht.

De inflatie in de VS is twaalf opeenvolgende dalingen geregistreerd. Sinds juni 2022, toen het 9,1% was, is het een jaar later gedaald tot 3,0%.

Desinflatie betekent echter niet dat de inflatie onder controle is. De economische definitie zegt dat een desinflatieproces wordt gekenmerkt door een langzamer stijgend inflatietempo.

Maar belangrijk is dat de inflatie nog steeds stijgt. Het blijft ook ruim boven de doelstelling van 2% van de Fed.

Daarom zal de Fed, ondanks een pauze in juni en het bemoedigende inflatierapport dat gisteren is vrijgegeven, waarschijnlijk de fondsenrente in juli verhogen.

Waarom zou de Fed de rente in juli verhogen?

Copy link to section

De verdere vertraging van de inflatie en het eerste banenrapport in vijftien jaar zijn niet voldoende om de Fed ervan te weerhouden de rente in juli te verhogen. Er zijn minstens drie redenen waarom het zeer waarschijnlijk is dat de Fed opnieuw een renteverhoging doorvoert.

Ten eerste zijn de omstandigheden op de arbeidsmarkt niet drastisch verslechterd. Ondanks gemiste schattingen in het banenrapport, was de arbeidsmarkt vrij sterk voor deze tijd in de cyclus.

Ten tweede is de woningmarkt veerkrachtig. Zo bleven de huizenprijzen veerkrachtig en bleven de voorraden laag.

Ten slotte zijn de financiële omstandigheden in de VS verbeterd, waardoor de Fed groen licht heeft gekregen voor een nieuwe renteverhoging.

Wordt dit de laatste renteverhoging in de cyclus?

Copy link to section

De Fed kan nog steeds één renteverhoging doorvoeren en versoepelend zijn. Als het suggereert dat de eindrente wordt bereikt met de renteverhoging in juli, dan zal de markt zich daar meer op richten dan op de daadwerkelijke renteverhoging.

Al met al kunnen we tot de beslissing van juli een aantal interessante marktbewegingen verwachten. De Fed kan agressief willen blijven om de inflatieverwachtingen verder te verankeren.