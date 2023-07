Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

Stellar Lumens steeg naar het hoogste niveau sinds april 2022 na de spectaculaire overwinning van Ripple Labs in een Amerikaanse rechtbank. XLM, het native token, steeg naar een hoogtepunt van $0,20, veel hoger dan het laagste punt van het jaar tot nu toe van $0,075. Op het hoogtepunt is de munt dit jaar met meer dan 180% gestegen ten opzichte van het laagste niveau.

Ripple Labs wint in de Amerikaanse rechtbank

Stellar is een populaire cryptocurrency die sterk lijkt op Ripple. De munt is gemaakt door een mede-oprichter van Ripple om betalingen over de hele wereld te vergemakkelijken. Tegenwoordig is Stellar vooral bekend als de technologieleverancier van Circle, de maker van USD Coin, de op een na grootste stablecoin ter wereld.

Daarom volgden investeerders in Stellar lumens de zaak SEC vs Ripple op de voet. Ten eerste zou een overwinning van de SEC slecht nieuws hebben betekend voor Stellar en het ecosysteem. Als grote speler in de crypto-industrie is de kans groot dat de SEC een aparte rechtszaak zou hebben aangespannen tegen het bedrijf en zijn makers.

De impact van het verlies van SEC is dat meer bedrijven in de financiële dienstverlening nu open zullen staan voor het gebruik van de technologie van Stellar om betalingen te vergemakkelijken. Het meest populaire bedrijf dat vandaag Stellar gebruikt, is MoneyGram, de wereldwijde betalingsprovider. Andere bedrijven zijn onder andere Circle, Coinme, Abra, Anchorage en Binance.

Stellar probeert ook een volledig gedecentraliseerd ecosysteem op te bouwen met het Soroban-project. Soroban is een op Rust gebaseerd platform voor slimme contracten dat is ontworpen voor schaalvergroting. Ontwikkelaars kunnen het netwerk gebruiken om dApps te bouwen met toepassingen uit de echte wereld. Toch is de uitdaging dat het ecosysteem nog steeds grip moet krijgen bij ontwikkelaars.

Een andere katalysator voor Stellar Lumens zijn de recente cijfers over de consumenteninflatie in de VS. Uit de gegevens bleek dat de totale consumenteninflatie in juni daalde tot 3,0%. De kans bestaat dat de prijzen de komende maanden verder zullen dalen.

Stellar Lumens koersvoorspelling

De daily chart laat zien dat de XLM-prijs een sterke bullish breakout maakte na de overwinning van SEC vs Ripple. Terwijl de prijs steeg, bewoog het token zich boven het belangrijke weerstandspunt op $0,115, het hoogste niveau van april dit jaar.

Stellar is boven alle voortschrijdende gemiddelden gesprongen. Het lijkt er ook op dat het een bullish vlag- of wimpelpatroon is gaan vormen. Bij analyse van prijsacties is dit patroon meestal een van de meest populaire tekenen van meer winst.

Hoewel er waarschijnlijk een mean reversion zal plaatsvinden, is de kans dus groot dat de prijs van XLM de komende dagen zal blijven stijgen. Als dit gebeurt, wordt het hoogste punt van deze week van $0,1961 opnieuw getest, ongeveer 27% boven het huidige niveau.