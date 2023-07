USD/MXN: Peso doet iets wat het in decennia niet heeft gedaan

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De Mexicaanse peso bleef dit jaar schitteren terwijl de geweldige comeback doorgaat. De prijs van USD/MXN daalde naar het laagste niveau sinds 2015, een daling van meer dan 30% ten opzichte van het hoogste niveau in 2020. Het belangrijkste is dat de peso in de afgelopen zeven opeenvolgende maanden voor het eerst in decennia is gestegen.

De rally van de Mexicaanse peso gaat door

De Mexicaanse peso was dit jaar een van de best presterende valuta’s. Deze sterkte hield deze maand aan nadat de VS zwakke banen en inflatie publiceerden. Vrijdag toonden gegevens aan dat de Amerikaanse economie in juni meer dan 209.000 banen heeft toegevoegd, minder dan de gemiddelde schatting van 230.000.

Uit het banenrapport bleek dat de arbeidsmarkt, hoewel sterk, de afgelopen maanden is gaan verzwakken. Een ander rapport onthulde dat de Amerikaanse consumentenprijsindex (CPI) vorige maand bleef dalen.

De totale CPI daalde tot 3,0%, terwijl de kern-CPI, exclusief de volatiele voedsel- en energieproducten, daalde tot 4,8%. Daarom laat mijn modellering zien dat de belangrijkste inflatie tegen december naar het doel van de Fed van 2,0% zal gaan. Al deze cijfers hebben ertoe bijgedragen dat de Amerikaanse dollarindex (DXY) onder de $100 kwam.

Het paar USD/MXN is ook gecrasht door de acties van de centrale bank van Mexico. Banxico is de afgelopen maanden zeer agressief geweest. Het begon met het verhogen van de rentetarieven in juni 2021 toen het de tarieven met 0,25% verhoogde.

Sindsdien heeft de bank de rente verhoogd van 4,25% naar de huidige 11,25%. Het heeft de rentetarieven de afgelopen drie achtereenvolgende maanden op dit niveau ongewijzigd gelaten en analisten denken dat de bank ze later dit jaar zal gaan verlagen.

De sterke Mexicaanse peso heeft geholpen om de inflatie van het land te matigen. Vorige week gepubliceerde gegevens toonden aan dat de totale inflatie in juni daalde tot 5%.

Voorspelling USD/MXN

De maandelijkse grafiek laat zien dat de wisselkoers van USD naar MXN sinds 2020 in een sterke vrije val zit. De prijs is nu de afgelopen zeven maanden gedaald. In juni bewoog het pair zich onder het belangrijke ondersteuningsniveau op 17.44, het laagste niveau op 3 juli.

De prijs van USD/MXN is onder de 50-daagse en 100-daagse voortschrijdende gemiddelden gezakt, terwijl de Relative Strength Index (RSI) naar beneden is gedreven. Daarom is het pad van de minste weerstand voor het paar lager, met het volgende niveau om naar te kijken op 16.