Wat de uitspraak SEC vs Ripple betekent voor de zaak Grayscale (GBTC) vs SEC

Het grootste cryptonieuws van de week was de opmerkelijke overwinning van Ripple Labs in een langdurige zaak in New York. De overwinning ontketende een grote rally in cryptocurrencies, met prijzen van XRP en XLM die met meer dan 50% stegen. Crypto-investeerders richten zich nu op de lopende zaak Grayscale vs SEC in de VS.

Grayscale versus SEC-rechtszaak

De SEC kreeg een flinke klap toen een New Yorkse rechter er in New York tegen oordeelde, zoals we in dit artikel schreven. De nauwlettend in de gaten gehouden zaak beweerde dat XRP een beveiliging was die de SEC zou moeten reguleren. Dit was een grote klap voor de SEC, aangezien het bureau de afgelopen maanden strijdlustiger is geworden.

Dit heeft grote implicaties in de crypto-industrie. Een overwinning van de SEC zou hebben geleid tot meer rechtszaken tegen andere cryptocurrencies. Het zou ook hebben geleid tot meer SEC-rechtszaken tegen andere cryptocurrencies. Ten eerste heeft het bureau al gewaarschuwd dat meer dan 60 populaire cryptocurrencies zoals Cardano en Polygon effecten waren.

Nu verschuift de focus naar een andere belangrijke zaak die meer implicaties kan hebben voor de crypto-industrie. Zoals je weet, is ETF de laatste tijd een belangrijk thema in de markt toepassingen door bedrijven als Ark Invest en Blackrock.

De SEC wees eerdere aanvragen van bedrijven als VanEck en Ark af vanwege de risico’s van marktmanipulatie. In de nasleep heeft Grayscale een rechtszaak aangespannen tegen de SEC omdat deze de mogelijkheid ontzegd heeft om de Grayscale Bitcoin Trust om te zetten in een ETF.

Deze zaak is nog steeds aan de gang en analisten verwachten dat deze in de komende maanden zal worden afgerond. Grayscale hoopt dat het in dit kwartaal al wordt afgerond.

Een overwinning door Grayscale kan grote gevolgen hebben voor cryptocurrencies. Op korte termijn zal het de omzetting van de $20 miljard Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) in een ETF mogelijk maken. Als gevolg hiervan zou de aanzienlijke korting die in GBTC bestond, waarschijnlijk worden verzegeld.

"It's a moment of validation," says @Grayscale CEO @Sonnenshein on $BLK aiming to launch a $BTC spot ETF. "To see the largest asset manager in the world publicly commit to advancing their crypto efforts only lends validity to the asset class and the staying power that it has." pic.twitter.com/agt7emHWt0 — Last Call (@LastCallCNBC) July 11, 2023

Meer ETF aanvragen

De overwinning van Grayscale zal op korte termijn ook deuren openen voor meer Bitcoin ETF aanvragen. Bedrijven als Blackrock, Invesco en Ark Invest hebben hun aanvragen voor hun Bitcoin ETF’s al ingediend. Analisten zijn van mening dat deze fondsen van vitaal belang zijn voor meer institutionele stromen naar de crypto-industrie.

Er is nog een implicatie. Als een Bitcoin ETF wordt geaccepteerd, zullen dezelfde bedrijven meer cryptocurrency ETF’s aanvragen. De meest ideale toepassingen zijn voor grote munten zoals Ethereum, Ripple, Litecoin en Bitcoin Cash.

Ethereum zou een aantal uitdagingen kunnen hebben, aangezien de SEC het nog steeds als een financiële zekerheid ziet vanwege zijn uitzetmogelijkheden.