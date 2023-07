China publiceert generatieve AI-wetten, 52% van stage 2 AltSignals presale uitverkocht

Charles is een verslaggever voor Invezz. Hij heeft een diploma in mechatronica, maar was geïntrigeerd door de fascinerende wereld… lees meer

China is een van de eerste landen geworden die de technologie reguleert die bekende services zoals ChatGPT aanstuurt, nadat het nieuwe regels voor generatieve kunstmatige intelligentie (AI) heeft gepubliceerd. Dit volgde op de woensdagaankondiging van Elon Musk over het debuut van xAI, een nieuw AI-bedrijf dat zich zal richten op het begrijpen van de “ware aard van het universum”.

De grootste internetwaakhond in China, de Cyberspace Administration of China, heeft donderdag een reeks bijgewerkte regels onthuld om de exploderende markt te reguleren die de aandacht van de hele wereld heeft getrokken. De regelgeving wordt op 15 augustus van kracht, net op tijd om de vele aankomende AI-aangedreven projecten zoals AltSignals’ ActualizeAI AI-ecosysteem te reguleren.

China neemt “voorlopige maatregelen” voor AI

De gepubliceerde versie, waarnaar wordt verwezen als “voorlopige maatregelen”, lijkt een aantal eerder aangekondigde bepalingen te hebben versoepeld in vergelijking met een voorontwerp dat in april werd uitgebracht. Dit suggereert dat Beijing een kans ziet in de zich ontwikkelende industrie, aangezien de natie probeert de economische groei nieuw leven in te blazen om banen te creëren.

Vorige week kreeg fintech-gigant Ant Group een boete van iets minder dan $1 miljard opgelegd door Chinese toezichthouders. Het lijkt er echter op dat dit de laatste Chinese gigant zou kunnen zijn die de volle kracht van de regelgevers over AI onder ogen ziet. Een groot aantal Chinese techreuzen, waaronder Alibaba Group Holding Ltd (NYSE: BABA), Baidu Inc (NASDAQ: BIDU) en JD.COM (NASDAQ: JD) werken momenteel aan het uitbrengen van hun eigen AI-chatbots.

In eerste instantie zullen de regels alleen van toepassing zijn op diensten die in China aan het grote publiek worden aangeboden. Uitzonderingen gelden voor technologie die is gemaakt in onderzoeksinstellingen of bestemd is voor gebruikers in het buitenland. De nieuwe wet heeft boetes tot 100.000 yuan ($14.027) voor overtredingen afgeschaft.

Dienstverleners van generatieve AI zullen echter verplicht zijn om beveiligingsbeoordelingen uit te voeren en hun algoritmen bij de overheid te registreren als hun diensten de publieke opinie kunnen beïnvloeden of het publiek kunnen ‘mobiliseren’.

Het xAI-bedrijf van Elon Musk

Tegelijkertijd heeft Elon Musk, de oprichter en CEO van Tesla, SpaceX en Twitter, de lancering van xAI aangekondigd met als doel “de ware aard van het universum te begrijpen”. Vrijdag gaven Musk en zijn team meer details in een live Twitter Spaces-chat over het bedrijf.

De teamleden van xAI hebben gewerkt aan projecten zoals DeepMind’s AlphaCode en OpenAI’s GPT-3.5 en GPT-4 chatbots. Het zijn voormalige werknemers van DeepMind, OpenAI, Google Research, Microsoft Research, Twitter en Tesla Inc (NASDAQ: TSLA).

Musk’s xAI zal concurreren met toonaangevende AI-chatbots zoals ChatGPT, Bard en Claude, bedrijven als OpenAI, Google en Anthropic.

Het nieuws over het AI-bedrijf van Musk kwam voor het eerst naar buiten in april, samen met geruchten dat Musk duizenden GPU-processors van Nvidia had gekocht om een potentieel groot taalmodel aan te drijven. Tijdens een opgenomen interview op Fox News Channel diezelfde maand besprak Musk zijn ideeën voor een nieuwe AI-tool genaamd “TruthGPT” en voegde eraan toe dat hij bezorgd was dat bestaande AI-bedrijven de voorkeur gaven aan “politiek correcte” systemen boven andere.

