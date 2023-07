Chinese yuan (CNY/USD) daalt, jeugdwerkloosheid in China stijgt

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De Chinese yuan daalde maandag iets na de laatste cijfers over het BBP, de werkgelegenheid en de industriële productie van China. De nauwlettend gevolgde prijs van USD/CNY steeg naar 7,16, hoger dan het dieptepunt van afgelopen vrijdag op 7,1192.

Volgens het statistiekbureau groeide de Chinese economie in het tweede kwartaal met 6,3% en miste daarmee de verwachte groei van 7,3%. Het groeide met 0,8% op maandbasis, beter dan de gemiddelde schatting van 0,5%.

Andere economische cijfers lieten zien dat de economie het moeilijk heeft. De detailhandelsverkopen stegen in juni met 3,1%, terwijl de investeringen in vaste activa met 3,8% stegen. Het belangrijkste is dat het nauwlettend gevolgde jeugdwerkloosheidscijfer steeg tot een recordhoogte van 21,3%.

Analisten hebben onlangs hun schattingen voor de Chinese economie naar beneden bijgesteld. Degenen van Goldman Sachs, HSBC en Standard Chartered hebben gewaarschuwd dat de economie dit jaar met ongeveer 5,1% zal groeien, Beijing heeft een doel gesteld van 5,0%.

In een verklaring waarschuwde het hoofd van het Nationaal Bureau voor de Statistiek dat de economie voor een aantal lokale en internationale uitdagingen staat. Desalniettemin verwacht hij dat de economie haar doelstelling van 5,0% zal halen.

De Chinese economie geeft gemengde signalen af. Aan de ene kant is de vraag naar binnenlandse vluchten en toerisme enorm gestegen, met stadsbewoners die in de eerste helft van het jaar 280 miljard dollar uitgeven. De belangrijke vastgoedsector blijft echter onder druk staan. Vorige week spande een in Singapore gevestigd hedgefonds een rechtszaak aan om Kaisa, een toonaangevend vastgoedbedrijf in het land, te liquideren.

Andere bedrijven zoals Evergrande en Nam Tai worden geconfronteerd met liquidatieprocessen. Dit is belangrijk omdat de vastgoedsector de belangrijkste is in China. Zoals ik schreef in dit artikel, is de export van China de laatste tijd ook ingezakt.