Is BNB overgewaardeerd nu short selling stijgt en juridische problemen met Binance sudderen?

Er gebeuren merkwaardige dingen met BNB, het native token van Binance. Voordat ik erop inga, wil ik eerst een kort verhaal vertellen dat kan helpen illustreren hoe misleidend bepaalde statistieken en gegevens kunnen zijn in de crypto-ruimte.

Tijdens COVID werkte ik aan mijn codeervaardigheden en besloot ik voor de lol een cryptocurrency te maken, voornamelijk om mezelf meer te leren over hoe blockchains werken. Genoemd TenDay Coin naar de lengte van mijn quarantainezin, ik schatte de totale voorraad op 500 miljard tokens. Ik heb toen een van deze munten voor een dollar aan mijn broer verkocht. Dus laat me je nu vragen: wat was de marktkapitalisatie van TenDay Coin?

Technisch gezien zou je kunnen stellen dat het $500 miljard was (is?), waardoor het achter alleen Bitcoin staat op een lijst van ‘s werelds grootste cryptocurrencies. Pas op Vitalik Buterin, want alleen Satoshi Nakamoto is mij voor.

Pas op voor dunne liquiditeit op de cryptomarkten

Dit is natuurlijk belachelijk en dwaas. Dit extreme voorbeeld laat echter wel zien hoe marktkapitalisatie alleen een misleidende maatstaf kan zijn, omdat liquiditeit en volume uiteraard vitale factoren zijn.

Dat brengt ons bij BNB. Met een waarde van $38 miljard is de munt van Binance qua marktkapitalisatie de op drie na grootste cryptocurrency, na alleen Bitcoin, Ethereum en Tether (XRP is dichtbij na de recente stijging als gevolg van de positieve uitspraak van de rechtbank; we zullen mijn token voorlopig negeren…).

Als we tokens echter rangschikken op liquiditeit, valt BNB uit de top 15. Geen enkele andere munt in de top 30 heeft zo’n kloof tussen de rangschikking op basis van marktkapitalisatie en liquiditeit.

Dit is vaak het geval voor native tokens, die de neiging hebben om grote bedragen buiten de markt te houden, terwijl het volume buiten de native exchange vaak bloedarm is. Nog een extreem voorbeeld: we zagen hoe dit uitpakte met FTT, waarbij het grootste deel van het aanbod in handen was van zusterfirma Alameda en de liquiditeit flinterdun was. Hoewel ik niet suggereer dat Binance fraude op de schaal van FTX (of welke vorm van fraude dan ook, voor alle duidelijkheid) mogelijk maakt, wijs ik er alleen op dat liquiditeit een cruciale factor is en niet over het hoofd mag worden gezien.

Het probleem met Binance, zoals ik heb betreurd voor wat nu voor altijd voelt, is dat het onmogelijk is om enige vorm van zelfverzekerde verklaring over het bedrijf af te leggen, gezien het volledige gebrek aan transparantie. Het opereert onder een clandestiene dekmantel en blind vertrouwen is vereist. Het bewijs van reserves is een farce, CEO Changpeng Zhao die verklaart dat als iemand meer wil weten over aansprakelijkheden, ze “rond moeten vragen”. Het is niet bepaald geruststellend.

yes, but liabilities are harder. We don't owe any loans to anyone. You can ask around. — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) December 7, 2022

Laten we ook niet vergeten dat manipulatieve handel om volumes te vergroten een van de aanklachten is die de SEC tegen de beurs heeft ingediend. Dus, gezien de lage liquiditeit van het token en de ondoorzichtige aard van Binance, ontstaan er vraagtekens rond de waardering.

Als een ander (mogelijk irrelevant maar nog steeds opmerkelijk) voorbehoud, waarschuwden we voor een ongewoon handelsvolume van Solana tijdens de snelle aanloop te midden van de crypto-bullmarkt. Het token presteerde beter dan alle andere in de sector, maar de liquiditeit hield geen gelijke tred met grotere munten, terwijl het netwerk zelf te kampen had met een reeks problemen die ernstige vraagtekens opriepen.

Het bleek dat het token volledig instortte en daalde van een piek van bijna $250 tot minder dan $10 in de nasleep van de FTX-instorting. Misschien was dit gewoon een gevolg van de nauwe band van Sam Bankman-Fried met het token als een vroege belegger, maar de andere theorie is dat het volume in de aanloop verre van natuurlijk was en dat de prijs kunstmatig werd ondersteund. Er is ook geen bewijs dat dit is gebeurd, maar het feit is dat een gesprek investeerders stof tot nadenken zou moeten geven: zoveel van de crypto-ruimte is een luchtspiegeling en prijzen zijn vaak niet wat ze lijken. Deze waarschuwingssignalen voelen voor BNB aangrijpender aan dan de meeste andere crypto’s.

Traders shorten massaal op BNB

Afgezien van de basisprincipes, laten we ingaan op enkele rode vlaggen die onlangs op mijn radar zijn gekomen. Ten eerste, zoals eerder vermeld, is de marktkapitalisatie van BNB momenteel $38 miljard, ongeveer hetzelfde niveau waarop het het jaar opende. In hetzelfde tijdsbestek is Bitcoin met 80% gestegen, wat de strijd van Binance aantoont te midden van het harde optreden van de regelgeving, waarbij de beurs werd geslagen met talloze rechtszaken.

Is dit zinvol? De afgelopen zes maanden waren onmiskenbaar wreed voor Binance. Ter opfrissing noem ik hieronder enkele beschuldigingen tegen de beurs:

Handel tegen klanten

Het overtreden van het effectenrecht

Amerikaanse klanten aanmoedigen om nalevingscontroles te ondermijnen die zijn ontworpen om te voorkomen dat ze het Binance.com-platform gebruiken

Manipulatieve handel om de volumes te verhogen

Onjuiste vermenging van fondsen

Bovendien bedraagt het marktaandeel van het totale handelsvolume op gecentraliseerde beurzen momenteel 43%, vergeleken met 66% aan het begin van het jaar. Dat is een enorme daling, vooral omdat collega-uitwisselingen ook verstrikt zijn geraakt in juridische kwesties (Coinbase, Kraken, enz.). Moet het worden verhandeld op hetzelfde niveau waarop het het jaar is begonnen, ook al is de cryptosector opmerkelijk gestegen? Laten we doorgaan voordat we op de een of andere manier verklaren.

Coinbase versus Binance

Coinbase (NASDAQ: COIN) is een beursgenoteerd bedrijf, wat betekent dat we een interessante benchmark hebben om Binance mee te vergelijken. Hoewel BNB niet vergelijkbaar is met aandelen zoals aandelen in Coinbase, heeft het zeker gelijkaardige overeenkomsten, in termen van zijn lot dat rechtstreeks verband houdt met het lot van Binance. Kortom, als het handelsvolume op Binance toeneemt, doet Binance het goed en stijgt BNB. Idem voor Coinbase en de Coinbase-aandelen.

Dit is echt een ruwe vergelijking, maar het is zo ongeveer de beste die we hebben. Ik vind het ook leuk om te doen, want toen Coinbase in april 2021 naar de beurs ging, deed het dat tegen een bijna identieke marktkapitalisatie als die van BNB ($89 miljard).

Zoals de grafiek hierboven laat zien, is Coinbase geteisterd. Voorafgaand aan de positieve uitspraak in de zaak tegen XRP deze week handelde het tegen $85 per aandeel, wat zich vertaalt naar een waardering van $20 miljard. Slechts twee jaar geleden drong het aan op een waardering van $100 miljard op de dag dat het naar de beurs kwam.

Het wordt momenteel verhandeld tegen een waardering van $24 miljard na een stijging van 20% vorige week, wat betekent dat het dit jaar met 213% is gestegen. Zoals hierboven vermeld, is BNB vlak, wat aangeeft hoeveel terrein verloren is gegaan.

Deze underperformance is echter pas de laatste paar maanden ontstaan – daarvoor presteerde BNB opmerkelijk goed tijdens de bearmarkt en overtrof het de verzengende Coimbase-aandelen.

In 2022 verloor BNB 52% van zijn waarde, wat verschrikkelijk klinkt. Het was echter een van de weinige munten die beter presteerde dan Bitcoin, dat 64% verloor, en zijn prestaties vallen op als opmerkelijk veerkrachtig.

Deze outperformance ziet er nu schokkend uit in de context van wat er de afgelopen maand is gebeurd, aangezien de juridische problemen van Binance zich hebben opgestapeld. Maar nogmaals, is BNB genoeg gevallen? We zagen de strijd van Coinbase en Binance heeft een enorm stuk marktaandeel verloren in vergelijking met Coinbase. Nogmaals, dit is een extreem ruwe vergelijking, en Coinbase is gevestigd in de VS, terwijl Binance dat niet is (het beweert nog steeds geen hoofdkantoor te hebben), maar de juridische problemen rond Binance zijn veel snoder.

Hoewel we hierboven fundamentele zorgen op hoog niveau hebben doorgenomen, lijkt er de afgelopen 24 uur ongebruikelijke activiteit op de BNB-markt te zijn geweest. Ten eerste is de openlijke interesse in BNB enorm gestegen, momenteel op het hoogste niveau sinds 2021, zoals de onderstaande grafiek van Coinglass laat zien.

Nog interessanter, zoals de volgende grafiek laat zien, is dat de openstaande rente van BNB op Binance zelf niet veel is veranderd, wat betekent dat de sterke stijging op andere beurzen binnenstroomt. Dit betekent dat handelaren BNB-weddenschappen buiten het Binance-platform laden, iets wat atypisch is.

De volgende logische stap is kijken naar de financieringspercentages, die scherp in het negatieve zijn gezakt en zijn gedaald tot -0,2%. Dit is het laagste niveau sinds het bankbloedbad in april en geeft aan dat de markt zwaar short gaat.

Zou iemand iets weten? Cryptocurrency is berucht om de wilde westen sfeer, een ruimte waar informatie van insiders vrijuit stroomt. Ik heb geen enkel bewijs om te vermoeden dat daar iets ongewenst is, maar het BNB-financieringspercentage dat zo sterk negatief is, is niet in de pas met de rest van de cryptomarkt, die momenteel vrij rustig is.

Is dit alles een zinloos toeval dat binnenkort weer normaal zal worden? Misschien. Nogmaals, er is geen rook zonder vuur.

Het zou ook nalatig zijn om te vermelden dat ondanks de waslijst met aanklachten die al tegen Binance zijn ingediend, er nog meer in de pijplijn zitten. Het Amerikaanse ministerie van Justitie voert namelijk een strafrechtelijk onderzoek uit naar Binance en een aantal van zijn hoge leidinggevenden, waaronder CEO Changpeng Zhao. Aanklagers waren naar verluidt voor Kerstmis verdeeld over de vraag of ze genoeg bewijs hadden om een aanklacht in te dienen. Komt er iets op de rails?

Dit is slechts één theorie, en nogmaals, het komt neer op niets anders dan blinde speculatie van mijn kant, waar ik normaal gesproken niet graag aan deelneem. zeker alarmbellen doen rinkelen dat iemand, ergens, misschien iets weet. En zelfs als het niets is, gezien de eindeloze problemen waarmee Binance momenteel wordt geconfronteerd, waarvan sommige hierboven zijn uitgediept, zou ik niet in de buurt van dit ding komen met een drie meter hoge paal.

Binance speelt al lange tijd snel en losjes met de wet, en ongeacht of je pro of anti-crypto bent, of pro of anti-SEC, de realiteit is dat de grond lijkt te sluiten bij ‘s werelds grootste beurs. Desondanks blijft het BNB-token tegen een enorme waardering worden verhandeld, ook al is het sinds zijn hoogtijdagen aanzienlijk verlaagd.

Er is genoeg om bang voor te zijn hier met BNB. Dit is een ongebruikelijk stuk voor mij om te schrijven, aangezien het eigenlijk niets anders is dan hulpeloze speculatie, maar met het zwarte gat dat Binance is, is het onmogelijk om iets met enige mate van vertrouwen te weten. En daarin schuilt juist het probleem.