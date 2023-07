Wajeeh is een nieuwsverslaggever bij Invezz die over de Europese, Aziatische en Noord-Amerikaanse aandelenmarkten verslag doet. Wajeeh heeft 5… lees meer

Kunstmatige intelligentie is echt een zegen geweest voor de S&P 500, die nu met ongeveer 18% is gestegen sinds het begin van het jaar. Toch geloven velen dat deze opkomende technologie nog maar in de kinderschoenen staat.

Expert deelt zijn visie op AI

Reid Hoffman – de mede-oprichter van Inflection AI verwacht dat de effecten van machine learning en natuurlijke taalverwerking zich uiteindelijk zullen verspreiden over sectoren en industrieën. In een recent interview met CNBC zei hij:

AI is de nieuwe industriële revolutie, de cognitieve revolutie. Het goede nieuws is dat AI een deel van de oplossing kan zijn. Wat we zouden moeten willen, is dat AI iedereen helpt bij wat ze ook doen.

Kunstmatige intelligentie is al een markt met een waarde van $200 miljard. Volgens Statista zal het echter tegen het einde van het decennium ongeveer vertienvoudigd zijn, tot bijna 2,0 biljoen dollar.

Het is denkbaar dat de toenemende focus en de daaruit voortvloeiende snelle groei in AI niet alleen de conventionele namen ten goede zullen komen, maar ook de opkomende projecten zoals Shiba Memu.

Korte introductie van Shiba Memu

Shiba Memu is een op blockchain gebaseerd platform dat zich toelegt op het gebruik van kunstmatige intelligentie om een marketingkrachtpatser te creëren.

Wat dit cryptonetwerk onderscheidt van zijn soortgenoten, is de zelfvoorziening. Shiba Memu vertrouwt op AI om niet alleen promotionele inhoud voor zichzelf te creëren, maar deze ook op internet te verkopen.

Al met al kan alleen het op blockchain gebaseerde platform “het werk van 100 marketingbureaus doen”, aldus de whitepaper op de website van het project.

Wat nog belangrijker is, Shiba Memu wordt aangedreven door zijn eigen native meme-token – de SHMU. In tegenstelling tot een gemiddelde, alledaagse meme-munt, is de prijs echter niet volledig overgeleverd aan kortdurende hype-cycli.

SHMU streeft er in plaats daarvan naar zichzelf te positioneren in kunstmatige intelligentie om aantrekkingskracht op de lange termijn te creëren.

Is het de moeite waard om te investeren in Shiba Memu (SHMU)

Het AI-meme-token bevindt zich momenteel in een open presale die acht weken zal duren.

In slechts ongeveer een week tijd heeft Shiba Memu in totaal meer dan 28 miljoen tokens verkocht om $0,86 miljoen op te halen, wat een solide vraag naar SHMU suggereert en een behoorlijk rooskleurig beeld schept voor vroege investeerders.

Vergeet niet dat het crypto token bedoeld is om te profiteren van de snelle groei van de meme-token markt die van $0 in 2020 is gegroeid naar meer dan $20 miljard in het eerste kwartaal van 2022. Maar het beste is dat de prijs van Shiba Memu elke dag stijgt. Het token kost $0,0131 op het moment van schrijven en zal $0,000225 per dag stijgen in waarde totdat het $0,0244 bereikt.

SHMU zal naar verwachting in het derde kwartaal van dit jaar live gaan op de eerste crypto-exchange. Dat is belangrijk gezien het feit dat notering vaak een zinvolle wind in de rug is voor crypto-tokens.

Shiba Memu zal begin volgend jaar ook zijn AI-dashboard lanceren, waarmee het feedback van de community zal verzamelen om marketingstrategieën opnieuw te bedenken. Als een voorstel voor verbetering wordt geaccepteerd, ontvangen gebruikers in ruil daarvoor extra SHMU-tokens – nog een manier om geld te verdienen.

SHMU zou kunnen profiteren van een herstel van de cryptomarkt

Naast het profiteren van de snelle groei op de markten voor kunstmatige intelligentie en meme-munten, zou Shiba Memu ook kunnen profiteren van een aanhoudend herstel van de cryptomarkt in het algemeen.

Eerder deze week overhandigde een Amerikaanse rechter de overwinning aan Ripple in een langlopende SEC-rechtszaak, waarin hij oordeelde dat het “XRP”-token geen beveiliging is (lees meer). Velen noemden het nieuws een enorme overwinning voor de crypto-ruimte in het algemeen.

XRP verdubbelde bijna in waarde na de uitspraak van de rechtbank, terwijl ook Bitcoin en Ethereum nieuwe hoogtepunten bereikten.

Bovendien bevestigde de Financial Times donderdag dat Europa’s eerste Spot Bitcoin ETF later dit jaar live gaat. Vermogensbeheerders, waaronder BlackRock, wachten momenteel op goedkeuring voor een Bitcoin exchange-traded fund in de VS, dat naar verwachting een ander materieel voordeel zal zijn voor de cryptomarkt in het algemeen.

Ten slotte zouden beleggers in toenemende mate kunnen terugkeren naar risicodragende transacties, inclusief crypto-activa, nu de Amerikaanse Federal Reserve haar cyclus van renteverhogingen beëindigt. Al deze ontwikkelingen samen zouden de cryptomarkt en daarbinnen ook Shiba Memu verder kunnen helpen.

Ga voor meer informatie over de lopende SHMU-presale naar de Shiba Memu website.