Shiba Memu presale komt op stoom bij positief Doge Killer (LEASH) marktsentiment

De presale van de nieuwe Shiba Memu, een nieuwe door kunstmatige intelligentie (AI) aangedreven meme-munt, komt steeds meer in een stroomversnelling te midden van een positief marktsentiment voor meme-munten onder leiding van Doge Killer (LEASH), dat de afgelopen week met 36% is gestegen.

De meme-muntenmarkt is geëxplodeerd, met een groei van de marktkapitalisatie van $0 begin 2020 tot meer dan $20 miljard begin 2022. De belangrijkste reden achter de exponentiële explosie van de meme-muntenmarkt is het groeiende aantal meme-muntprojecten dat is doorgegaan om veel mensen aan te trekken van een hype.

Wat is Doge Killer?

Doge Killer (LEASH) is een van de vele meme-munten met een hondenthema. Het token werd gelanceerd om te concurreren met Dogecoin (DOGE), dat de cryptomarkt in 2021 stormenderhand veroverde.

De LEASH maakt deel uit van het ecosysteem van Shiba Inu (SHIB), samen met een andere cryptocurrency genaamd Bone ShibaSwap (BONE). Doge Killer actualiseerde Shiba Inu’s bijnaam “Dogecoin Killer” en het heeft die slogan tot op heden gehandhaafd door zijn groeiende gemeenschap en enorme prijsstijging die de prijs tot boven de $417 heeft doen stijgen, ver boven alle meme-munten.

Doge Killer (LEASH) prijsvoorspelling

Hoewel de prijs van Doge Killer vandaag met 9,6% is gedaald, heeft de meme-munt de afgelopen zeven dagen een zeer sterke bullish trend doorgemaakt, waardoor de prijs boven de $410 is gestegen.

De meeste technische indicatoren, waaronder de exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA), wijzen in ieder geval op een bullish LEASH-trend voor de komende dagen.

LEASH moet echter boven het niveau van $388,85 blijven om kans te maken op het eerste grote weerstandsniveau van $454,57. Als het boven $454,57 stijgt en een aanzienlijke prijsrally aanhoudt, zou het het volgende grote weerstandsniveau op $524,66 kunnen testen en zelfs een kans maken op $618,57.

Als de prijs van Doge Killer echter onder $388,85 zakt, kan deze dalen naar het tweede grote ondersteuningsniveau van $295,19.

Volgens de marktanalyse staat de 14-daagse relatieve sterkte-index (RSI) van de LEASH momenteel op 68,33, wat wijst op natuurlijke omstandigheden in de markt zonder oversold of overbought te zijn. Evenzo staat de relatieve sterkte-index (RSI) van de wekelijkse grafiek op 44,77, wat ook de natuurlijke omstandigheden in de markt aangeeft.

Wat is Shiba Memu?

Shiba Memu (SHMU) is een meme-munt die tot doel heeft te profiteren van zowel de markthype rond kunstmatige intelligentie (AI) als de huidige meme-muntrage.

Shiba Memu gebruikt op AI gebaseerde software om zijn eigen PR te creëren, zichzelf te promoten op relevante forums en te leren van succesvolle marketingtechnieken. De Shiba Memu-munt zal zich in de loop van de tijd ontwikkelen en steeds intelligenter en krachtiger worden naarmate hij de markt voor cryptocurrency domineert.

Door de twee technologieën (blockchain en AI) te combineren, positioneert Shiba Memu zich op een superieur niveau in vergelijking met andere meme-munten met Shiba-thema. Bovendien bieden de zelfvoorziening en volledige transparantie beleggers een speciaal potentieel door AI te gebruiken om haar marketingmogelijkheden te verbeteren.

De presale van Shiba Memu

Shiba Memu bevindt zich momenteel in de ontwikkelingsfase in afwachting van de lancering van het mainnet in Q1 2024. Het team achter het project heeft het Shiba Memu-token al gelanceerd op Ethereum en Binance Smart Chain (BSC) blockchains.

Het team voert momenteel een presale uit voor het native token, SHMU, waaraan 85% van de totale SHMU-tokenvoorraad is toegewezen.

Naast het voltooien van de Shiba Memu-token presale, streeft het team er ook naar om het token op een gedecentraliseerde beurs te laten noteren en een staking-programma te lanceren om participatie en betrokkenheid van de community tegen het einde van het derde kwartaal van 2023 aan te moedigen.

De waarde van SHMU zal tijdens de presale in prijs verdubbelen. Het begon op $0,011125 en zal naar verwachting eindigen op $0,0244. Op het moment van schrijven ging een SHMU voor $0,012475, met een prijswijziging die in de komende 10 uur zou plaatsvinden.