De prijs van Shiba Inu heeft een uitdagend jaar achter de rug, aangezien investeerders zich richten op andere nieuwere meme-munten. SHIB handelde maandag tegen $0,0000080, waar het de afgelopen dagen ook werd verhandeld. Al met al is deze prijs veel lager dan $0,000015, het hoogste punt van het jaar tot nu toe.

Shiba Inu volgt Pepe

Traditionele meme-coins zoals Shiba Inu en Dogecoin hebben dit jaar allemaal minder goed gepresteerd dan Pepe. Pepe is de afgelopen drie maanden met meer dan 300% gestegen, terwijl Shiba Inu in dezelfde periode met meer dan 25% is gedaald.

Pepe herstelde zich toen investeerders zich begonnen te concentreren op nieuwere meme-coins, terwijl traditionele coins aan kracht verloren. Dogecoin, Dogelon Mars en Floki Inu hebben dit jaar allemaal onder druk gestaan. Pepe daarentegen profiteerde van de angst om te missen (FOMO) toen nieuwsberichten over nieuwe miljonairs zich verspreidden.

Al met al is Pepe in een paar maanden van niets gestegen tot een van de grootste cryptocurrencies ter wereld. De marktkapitalisatie is gestegen tot meer dan $605 miljoen, terwijl het dagelijkse volume van het token ook is gestegen. Pepe is meestal een van de meest trending tokens op sociale media en CoinMarketCap.

Shiba Inu heeft het moeilijk terwijl de ontwikkelaars werken aan de grootste upgrade in de geschiedenis van het netwerk. De ontwikkelaars werken aan Shibarium, een layer-2 netwerk dat het ecosysteem veel sneller en goedkoper gaat maken. Shibarium wordt in augustus gelanceerd.

Shiba Memu zou de volgende grote hit kunnen zijn

Terwijl het momentum van Shiba Inu en Dogecoin vertraagt, zijn er tekenen dat Shiba Memu de volgende grote hit in crypto zou kunnen zijn. Shiba Memu, een nieuwe meme-munt, heeft in minder dan drie weken al meer dan $900.000 opgehaald.

De ontwikkelaars voeren momenteel de eerste fase van de tokenverkoop uit. De unieke benadering van tokenverkoop zorgt ervoor dat de prijs van elk token binnen een paar uur stijgt. Op het moment van schrijven handelde elke SHMU tegen 0,013285 USDT, terwijl de volgende 0,014050 USDT zal zijn. In totaal hebben de ontwikkelaars $901.261 opgehaald. Je kunt de tokens hier kopen.

Shiba Memu heeft de mogelijkheid om Shiba Inu en Dogecoin te verstoren vanwege de unieke aanpak. De makers combineren twee populaire thema’s: meme-munten en kunstmatige intelligentie. Het doel is om een onstuitbare, zelfvoorzienende marketing krachtpatser te creëren.

Door AI te gebruiken, hopen de ontwikkelaars een platform te hebben dat dagelijks meer inhoud kan genereren dan een tabloid. Deze inhoud zal op verschillende media worden gepubliceerd.

Is het veilig om Shiba Memu-tokens te kopen?

Shiba Memu wint aan populariteit onder ontwikkelaars en crypto-investeerders, zoals blijkt uit het voorverkoopvolume. Daarom is er een mogelijkheid dat het token in een stroomversnelling komt naarmate handelaren proberen het volgende grote ding in de crypto-industrie te krijgen. Sinds het tijdperk van Shiba Inu hopen veel detailhandelaren de volgende grote hit te vangen.

Een andere reden waarom Shiba Memu waarschijnlijk zal stijgen, is dat er tekenen zijn dat de Amerikaanse inflatie is gedaald terwijl de arbeidsmarkt is verzacht. Als gevolg hiervan bestaat de mogelijkheid dat de Fed binnenkort haar renteverhogingen onderbreekt.

Ook kreeg de crypto-industrie uitstel na de gedeeltelijke overwinning van Ripple Labs in een Amerikaanse rechtbank. De rechter oordeelde dat XRP geen beveiliging was.

Het is echter altijd riskant om te investeren in presale tokens, aangezien de risico/opbrengstverhouding meestal hoog is. De extreme situaties zijn dat het token naar nul kan gaan of kan stijgen.